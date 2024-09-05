Ідеальні для квартири: які породи собак мало гавкають

Якщо ви мрієте про вірного чотириногого друга, але вас бентежить можливий шум від гавкання, можна обрати серед декількох порід собак, які відомі своїм спокійним характером та не схильні до безпричинного гавкання.

Ці собаки не схильні до безпричинного гавкання, що робить їх ідеальними компаньйонами для людей, які цінують тишу і спокій. Більшість з цих порід відрізняються високим інтелектом і легко піддаються дресируванню, пише Pets radar.

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Ці собаки дуже прив'язані до своїх господарів і стануть вірними друзями на все життя. Тому важливо пам'ятати: будь-який собака потребує належного виховання та соціалізації. Навіть найспокійніша порода може почати гавкати, якщо відчуватиме тривогу або нудьгу. Тому перед тим, як завести собаку, ретельно вивчіть її особливості та потреби.

Французький бульдог - це справжній джентльмен серед собак. Доброзичливий, грайливий, але при цьому спокійний і врівноважений. Така собака стане чудовим компаньйоном для всієї родини.

Французький бульдог. Джерело: pexels.com

Басенджі – унікальна порода, яка фактично не гавкає. Замість цього вона може видавати різноманітні звуки, що виражають її настрій. Крім того, басенджі відрізняються чистотою та не мають неприємного запаху.

Басенджі. Джерело: pexels.com

Ірландський сетер – це не лише красивий, а й розумний та відданий собака. Попри свою активність, він не схильний до безпричинного гавкання.

Ірландський сетер. Джерело: pexels.com

Бульмастиф – велика і сильна собака, яка має спокійний і врівноважений характер. Він відмінно підходить для ролі охоронця, але при цьому він дуже ласкавий і відданий своїй сім'ї.

Бульмастиф. Джерело: pexels.com

Пшеничний тер’єр – енергійна та розумна собака, яка потребує активних прогулянок та тренувань. Однак, при правильному вихованні вона не буде створювати зайвого шуму.

Пшеничний тер’єр. Джерело: purina.ua

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