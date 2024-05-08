Як запустити процес схуднення без дієт та занять спортом

Багато людей прагнуть схуднути швидко і без шкоди для здоров'я. Існує безліч методів, дієт і порад, але мало хто знає, що для ефективного схуднення важливо налагодити правильний метаболізм.

Про це пише ТСН. Для досягнення стійкого результату рекомендується поєднувати їх з правильним харчуванням та регулярними фізичними навантаженнями. Перед початком будь-якої програми схуднення важливо проконсультуватися з лікарем. Не існує універсального методу, який підходить всім. Експериментуйте, шукайте те, що підходить саме вам, і не здавайтеся.

Читайте також: Експерт відповів о котрій варто пити каву зранку

Що таке метаболізм?

Метаболізм – це сукупність всіх хімічних реакцій в організмі, які підтримують його життєдіяльність. На нього впливають різні фактори, такі як вік, дієта, стать, розмір тіла та стан здоров'я.

Саме метаболізм відповідає за перетворення їжі на енергію, яку організм використовує для дихання, руху, травлення, кровообігу та відновлення тканин.

Як прискорити метаболізм?

Багато людей помилково вважають, що жир під час схуднення просто зникає. Насправді, він трансформується в енергію та продукти метаболізму, а саме у вуглекислий газ та воду. Ці речовини виводяться з організму через дихання, піт та інші рідини.

Отже, для схуднення важливо:

Вести рухливий спосіб життя: Фізичні навантаження сприяють спалюванню калорій та покращують метаболізм.

Фізичні навантаження сприяють спалюванню калорій та покращують метаболізм. Використовувати дихальні техніки: Існують спеціальні дихальні вправи, які допомагають прискорити метаболізм.

Існують спеціальні дихальні вправи, які допомагають прискорити метаболізм. Харчуватися правильно: Збалансоване харчування з достатньою кількістю білків, клітковини та інших поживних речовин важливе для підтримки нормального метаболізму.

Один із методів дихання для схуднення:

Станьте прямо, одну ногу виставте вперед, а другу відведіть назад, трохи розгорнувши стопу назовні. Перенесіть вагу на задню ногу і трохи відведіть корпус назад. Повільно вдихніть протягом 3 секунд, піднімаючи руки над головою. Енергійно видихніть протягом 7 секунд, напружуючи м'язи тіла і піднімаючи руки на рівень плечей. Повторюйте вправу протягом 2-5 хвилин щодня.

Важливо! Дихальні вправи – це лише один із методів схуднення.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!