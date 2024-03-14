Як вийти з токсичних та аб'юзивних стосунків: поради психолога
Токсичні стосунки – це отрута для вашого життя. Вони руйнують самооцінку, викликають постійний стрес і тривогу, і нічого, окрім шкоди, не приносять.
Вихід з токсичних стосунків – це складний, але необхідний крок. Зробіть його, і ваше життя налагодиться. Детальніше про це розповіли ТСН.
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Як же розпізнати, що ви перебуваєте в токсичних стосунках?
- Постійна напруженість і конфлікти. Ви часто сваритеся, навіть через дрібниці.
- Контроль і маніпулювання. Ваш партнер намагається контролювати ваші дії, думки і почуття.
- Відчуття неповноцінності. Вам постійно говорять, що ви недостатньо хороші.
- Ізоляція. Ваш партнер намагається вас ізолювати від друзів і родини.
- Фізичне або емоційне насильство. Ваш партнер вас б'є, ображає або погрожує вам.
- Відчуття безпорадності. Вам здається, що ви нічого не можете змінити.
Якщо ви бачите ці ознаки у своїх стосунках, потрібно негайно діяти!
Ось кілька порад, як вийти з токсичних стосунків:
- Зверніться за підтримкою. Розкажіть про свою проблему друзям, родині або психологу.
- Складіть план. Подумайте, де ви будете жити, як будете себе забезпечувати і як будете спілкуватися з вашим партнером після розставання.
- Не бійтеся звертатися за допомогою. Якщо ваш партнер вас б'є, зверніться в поліцію або в центр допомоги жертвам домашнього насильства.
- Пам'ятайте, що ви не самотні. Багато людей пережили те, що переживаєте ви.
- Ви маєте право на щасливе життя. Не дозволяйте нікому вас кривдити.
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