Як вийти з токсичних та аб'юзивних стосунків: поради психолога

Токсичні стосунки – це отрута для вашого життя. Вони руйнують самооцінку, викликають постійний стрес і тривогу, і нічого, окрім шкоди, не приносять.

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Вихід з токсичних стосунків – це складний, але необхідний крок. Зробіть його, і ваше життя налагодиться. Детальніше про це розповіли ТСН.

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Як же розпізнати, що ви перебуваєте в токсичних стосунках?

Постійна напруженість і конфлікти. Ви часто сваритеся, навіть через дрібниці.

Ви часто сваритеся, навіть через дрібниці. Контроль і маніпулювання. Ваш партнер намагається контролювати ваші дії, думки і почуття.

Відчуття неповноцінності. Вам постійно говорять, що ви недостатньо хороші.

Вам постійно говорять, що ви недостатньо хороші. Ізоляція. Ваш партнер намагається вас ізолювати від друзів і родини.

Ваш партнер намагається вас ізолювати від друзів і родини. Фізичне або емоційне насильство. Ваш партнер вас б'є, ображає або погрожує вам.

Ваш партнер вас б'є, ображає або погрожує вам. Відчуття безпорадності. Вам здається, що ви нічого не можете змінити.

Якщо ви бачите ці ознаки у своїх стосунках, потрібно негайно діяти!

Ось кілька порад, як вийти з токсичних стосунків:

Зверніться за підтримкою. Розкажіть про свою проблему друзям, родині або психологу.

Розкажіть про свою проблему друзям, родині або психологу. Складіть план. Подумайте, де ви будете жити, як будете себе забезпечувати і як будете спілкуватися з вашим партнером після розставання.

Подумайте, де ви будете жити, як будете себе забезпечувати і як будете спілкуватися з вашим партнером після розставання. Не бійтеся звертатися за допомогою. Якщо ваш партнер вас б'є, зверніться в поліцію або в центр допомоги жертвам домашнього насильства.

Якщо ваш партнер вас б'є, зверніться в поліцію або в центр допомоги жертвам домашнього насильства. Пам'ятайте, що ви не самотні. Багато людей пережили те, що переживаєте ви.

Багато людей пережили те, що переживаєте ви. Ви маєте право на щасливе життя. Не дозволяйте нікому вас кривдити.

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