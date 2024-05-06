Як повернутися у форму після свят: п'ять важливих порад дієтолога

Святкові застілля залишають людині зайві кілограми. Повернутися до нормального режиму харчування потрібно з розумом, аби не нашкодити організмові ще більше.

Як повернутися до колишньої форми, не відчуваючи себе при цьому виснаженим, розповіла дієтологиня Наталія Самойленко. Вона ділиться п'ятьма простими, але дієвими порадами:

1. Не поспішайте з радикальними заходами.

Не варто влаштовувати розвантажувальні дні або жорсткі дієти. Для початку просто поверніться до звичного режиму харчування. Це вже допоможе організму трохи "одужати" після святкових надмірностей.

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2. Налаштуйте режим харчування.

Їжте щодня в один і той же час, не пропускайте прийоми їжі (сніданок, обід, вечеря) та намагайтеся лягати спати й прокидатися в один і той же час.

3. Обмежте прості вуглеводи.

Зменште вживання солодкого, жирного, фаст-фуду, випічки, виробів з борошна та цукру. Як альтернативу солодкому в першій половині дня можна вживати свіжі фрукти.

4. Дотримуйтеся "правила екватора".

Обідайте до 15:00, а після 15:00 виключайте з раціону вуглеводи (крохмалисті овочі, каші, хліб, фрукти, солодощі) та продукти з високим інсуліновим індексом (молоко, молочні продукти, червоне м'ясо).

5. Пийте багато води.

Починайте свій день з 1-2 склянок теплої води. Це допоможе запустити обмін речовин і вивести з організму зайву рідину.

Приблизне меню на день:

Сніданок: каша або яйця, квашена капуста або запечені овочі.

Обід: перша страва, м'ясо, риба або птиця, салат зі свіжих овочів.

Вечеря: риба, морепродукти, яйця, гриби або хумус, овочі в термообробці, корисні жири (рослинні олії, авокадо, насіння, горіхи, сало).

Не варто надмірно переживати за зайві кілограми, набрані за свята. Зазвичай це пов'язано із затримкою води в організмі. Після повернення до звичного раціону вага поступово повернеться до норми.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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