Як в ресторані: Як приготувати неймовірну курку у вершково-гірчичному соусі

Якщо ви шукаєте простий, але водночас вишуканий рецепт для вечері, зверніть увагу на курку у вершково-гірчичному соусі. Ця страва готується легко і швидко, а результат приємно здивує вас та ваших близьких.

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Цей рецепт курки у вершково-гірчичному соусі стане справжньою паличкою-виручалочкою для будь-якої господині. Він простий, швидкий, а результат завжди чудовий. Цей рецепт виклала кулінарна блогерка Юлія Симончук.

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Інгредієнти:

400-500 г курячого філе стегна або стегенець;

200 мл вершків 15-20% жирності;

150 мл води;

1 столова ложка гірчиці;

2-4 зубчики часнику;

Сіль, чорний перець, лавровий лист за смаком;

Зелень для подачі.

Спосіб приготування:

Куряче філе або стегенця помийте, обсушіть і за потреби розріжте на дві частини. Обваляйте кожен шматок м'яса в борошні. Розігрійте олію на сковорідці та обсмажте м'ясо з обох боків до золотистої скоринки. Вийміть м'ясо зі сковороди. Додайте на сковороду подрібнений часник і злегка обсмажте. Влийте вершки, змішані з водою та гірчицею. Додайте сіль, чорний перець і лавровий лист. Поверніть м'ясо на сковороду, накрийте кришкою і тушкуйте до готовності (приблизно 20-30 хвилин). Готову страву посипте зеленню.

Порада: Соус зі сковороди можна використовувати як підливу до гарніру.

Смачні доповнення:

Додайте до соусу гриби, щоб зробити страву ще більш ароматною.

Замість гірчиці можна використовувати тертий хрін.

Подавайте курку з вареним рисом, картопляним пюре або макаронами.

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