ukr
Русский
Рецепти

Як в ресторані: Як приготувати неймовірну курку у вершково-гірчичному соусі

Ігор Романько

Як зробити курку з вершково-гірчичним соусом

Якщо ви шукаєте простий, але водночас вишуканий рецепт для вечері, зверніть увагу на курку у вершково-гірчичному соусі. Ця страва готується легко і швидко, а результат приємно здивує вас та ваших близьких.

Цей рецепт курки у вершково-гірчичному соусі стане справжньою паличкою-виручалочкою для будь-якої господині. Він простий, швидкий, а результат завжди чудовий. Цей рецепт виклала кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Читайте також: Діти будуть в захваті: Як приготувати корисний та оригінальний сніданок

Інгредієнти:

  • 400-500 г курячого філе стегна або стегенець;
  • 200 мл вершків 15-20% жирності;
  • 150 мл води;
  • 1 столова ложка гірчиці;
  • 2-4 зубчики часнику;
  • Сіль, чорний перець, лавровий лист за смаком;
  • Зелень для подачі.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе або стегенця помийте, обсушіть і за потреби розріжте на дві частини.
  2. Обваляйте кожен шматок м'яса в борошні.
  3. Розігрійте олію на сковорідці та обсмажте м'ясо з обох боків до золотистої скоринки.
  4. Вийміть м'ясо зі сковороди.
  5. Додайте на сковороду подрібнений часник і злегка обсмажте.
  6. Влийте вершки, змішані з водою та гірчицею.
  7. Додайте сіль, чорний перець і лавровий лист.
  8. Поверніть м'ясо на сковороду, накрийте кришкою і тушкуйте до готовності (приблизно 20-30 хвилин).
  9. Готову страву посипте зеленню.

Порада: Соус зі сковороди можна використовувати як підливу до гарніру.

Смачні доповнення:

  • Додайте до соусу гриби, щоб зробити страву ще більш ароматною.
  • Замість гірчиці можна використовувати тертий хрін.
  • Подавайте курку з вареним рисом, картопляним пюре або макаронами.

Радимо вам звернути увагу на рецепт рататую в перцях.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

РецептиРецепт