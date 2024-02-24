Як прискорити обмін речовин після 40: корисні поради для тих, хто не хоче набрати вагу

Після 40 років у багатьох людей починаються проблеми з набором зайвої ваги. Причиною є уповільнення метаболізму - процесу перетворення їжі та напоїв на енергію.

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Проте цю проблему можна вирішити, дотримуючись кількох простих порад. Варто їх постійно дотримуватись для отримання результатів. Про це пише ТСН.

Чому сповільнюється обмін речовин

З віком усі процеси в організмі уповільнюються, зокрема й метаболізм. Люди втрачають м'язову масу і легше накопичують жир. Тому після 40 років часто починають набирати зайві кілограми.

Однак цього можна уникнути, якщо вести правильний спосіб життя - харчуватися збалансовано, регулярно займатися спортом та уникати стресу.

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Поради, як не набрати вагу після 40:

Регулярні, але помірні фізичні вправи - зарядка, прогулянки, кардіо. Це допоможе спалювати калорії та нарощувати м'язову масу.

Повноцінний сніданок з білками, клітковиною та корисними жирами. Такий раціон заряджає енергією та покращує метаболізм.

Зменшення стресу за допомогою медитацій, прогулянок на природі та інших заспокійливих занять. Стрес уповільнює обмін речовин.

Дотримуючись цих нескладних порад, ви зможете запобігти проблемі набору ваги після 40 років.

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