Кардинальний вплив на здоров'я: чим корисний корінь селери

Серед овочів на полицях магазинів корінь селери часто залишається непоміченим. Його непримітний вигляд та незвичний смак відлякують багатьох покупців. Проте, за цією скромною зовнішністю ховається справжня криниця корисних властивостей.

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Про це пише видання Healthline. Корінь селери має приємний, трохи пряний смак, який чудово поєднується з багатьма продуктами. Додайте його до свого раціону, щоб покращити самопочуття, зміцнити здоров'я та урізноманітнити меню.

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Чим корисний корінь селери?

Багатство вітамінів і мінералів: корінь селери містить клітковину, вітаміни B6, C і K, фосфор, марганець та інші цінні речовини. Він також є недорогим джерелом антиоксидантів.

корінь селери містить клітковину, вітаміни B6, C і K, фосфор, марганець та інші цінні речовини. Він також є недорогим джерелом антиоксидантів. Позитивний вплив на організм: Регулює артеріальний тиск. Нейтралізує шкоду від надмірного вживання солі. Зменшує ризик інсульту та інших серцево-судинних захворювань. Зміцнює кістки. Має протизапальну та протипухлинну дію.



Кому не можна їсти корінь селери?

Вагітним та жінкам, які годують груддю.

Людям з проблемами нирок (перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем).

Людям з гастритом та виразкою шлунка.

Як вживати корінь селери?

Сирим: додавайте в салати, подрібнюйте в смузі або просто наріжте скибочками і їжте як перекус.

додавайте в салати, подрібнюйте в смузі або просто наріжте скибочками і їжте як перекус. Вареним: використовуйте в супах, пюре, рагу.

використовуйте в супах, пюре, рагу. Смаженим: готуйте як самостійну страву або додавайте до інших овочів.

готуйте як самостійну страву або додавайте до інших овочів. Маринованим: використовуйте як закуску або доповнення до м'ясних страв.

Пам'ятайте:

Корінь селери – це не лише дієтичний продукт, але й джерело корисних речовин.

Різноманіття способів приготування дозволяє легко вписати його в будь-який раціон.

Перед вживанням кореня селери людям з певними проблемами зі здоров'ям рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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