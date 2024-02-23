Експерти назвали 6 продуктів, що підвищують рівень колагену та зменшують зморшки

Шкіра – це наш найбільший орган, і вона потребує особливого догляду. Звичайно, ми всі знаємо про користь сонцезахисного крему та сироватки з ретинолом, але чи знаєте ви, що те, що ви їсте, може мати значний вплив на її здоров'я.

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Експерти shefinds порадили шість продуктів, які допоможуть вам отримати сяючу та еластичну шкіру. Ці продукти здатні й зменшити кількість зморшок та зробити шкіру пружнішою.

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1. Чорниця:

Багата антиоксидантами, містить вітамін С, який бореться з вільними радикалами. Цей продукт підсилює вироблення колагену та захищає шкіру від ультрафіолетового випромінювання.

2. Цитрусові фрукти:

Містять вітамін С, який стимулює вироблення колаген уДодавайте в салати, вівсянку або їжте просто так.

3. Брокколі:

Містить вітаміни А і С, а також цинк, багата лютеїном, який бореться з окисним стресом. Спробуйте в пасті примавера або супі мінестроне.

4. Сардини:

Містять DMAE, який стимулює вироблення колагену. Багаті омега-3 жирними кислотами та кальцієм.

5. Кістковий бульйон:

Містить колаген і гіалуронову кислоту. Покращує здоров'я шкіри зсередини. Пийте самостійно або додайте овочі.

6. Авокадо:

Містить антиоксиданти, вітамін Е, клітковину та здорові жири. Зволожує шкіру. Додавайте в тости, тако, смузі та інші страви.

Включіть ці продукти у свій раціон, і ваша шкіра сяятиме здоров'ям.

Не забувайте:

Пийте багато води

Регулярно займайтеся спортом

Висипайтеся

Використовуйте якісні засоби по догляду за шкірою.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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