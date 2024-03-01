Як доглядати за шкіряною курткою, щоб служила довго: 7 корисних порад

У прохолодну та сонячну погоду багато хто віддає перевагу шкіряним курткам. Проте без належного догляду та зберігання такий одяг швидко втрачає привабливий вигляд. Що ж робити, аби шкіряна куртка якнайдовше залишалася охайною? Про це пише Телеграф.

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П'ять порад для догляду за шкіряною курткою

Регулярно протирайте її м'якою ганчіркою або щіткою, щоб запобігти накопиченню бруду та пилу. Зберігайте на плечиках у шафі, щоб уникнути деформації чи пошкодження форми. Не допускайте намокання. Якщо куртка промокла, дайте їй висохнути при кімнатній температурі, не використовуючи фен чи обігрівачі. Оберігайте від тривалого впливу прямих сонячних променів, щоб уникнути вигоряння та втрати кольору шкіри. Застосовуйте спеціальні засоби для догляду за шкірою – креми чи спреї для зволоження та захисту.

Також час від часу віддавайте сильно забруднену чи вигорілу куртку на професійне чищення.

Нагадаємо, ми вже писали, як прати зимову куртку.

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