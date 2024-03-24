Як у бабусі: рецепт курячого супу з галушками

Весна вже прийшла, але тепло ще потрібно почекати. Холодні дні так і просять зігріваючої та ситної страви. Курячий суп з галушками – саме те, що вам потрібно! Насичений м'ясний бульйон з овочами та шматочками курки, доповнений пухкими й ніжними галушками, перетворює обід на справжнє свято смаку.

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Українські галушки готують з борошна, манної крупи або картоплі. Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт апетитного курячого супу з галушками. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

Для супу:

Вода – 2 л

Курятина – 300 г

Картопля – 2 шт.

Цибуля – 1 шт.

Морква – 1 шт.

Суміш спецій – за смаком

Лавровий лист – 2 шт.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Зелень – за смаком

Для галушок:

Борошно пшеничне – 100 г

Яйце куряче – 1 шт.

Вода – 30 г

Сіль – за смаком

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Приготування:

Куряче м'ясо ретельно помийте. Налийте в каструлю воду, покладіть м'ясо і доведіть до кипіння. Зніміть ложкою піну, посоліть і варіть бульйон протягом 30 хвилин. Цибулю та моркву почистіть, помийте і наріжте соломкою. Додайте овочі до бульйону. Картоплю помийте, почистіть, наріжте брусочками і також відправте в каструлю. Поки варяться овочі, приготуйте тісто для галушок. У мисці змішайте борошно, яйце, воду та сіль. Замісіть круте прісне тісто. Розкачайте його на дошці в пласт товщиною 1 см і наріжте квадратиками. Обережно додайте галушки в бульйон і перемішайте. Варіть 10 хвилин. Наприкінці додайте лавровий лист, спеції, сіль, перець та зелень за смаком.

Подавайте курячий суп з галушками гарячим, прикрасивши зеленню. Смачного!

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