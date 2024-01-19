Як зробити смажену картоплю ідеально хрусткою: лайфхак від шеф-кухарів
Смачна, хрустка смажена картопля - це не тільки смачний обід або вечеря, але і чудовий гарнір до багатьох страв. Щоб приготувати ідеальну картоплю, потрібно дотримуватися кількох простих правил.
Для смаження найкраще підходять червоні або рожеві бульби середнього розміру. У них міститься більше крохмалю, що забезпечує хрустку скоринку. Про це пише ТСН.
Сковорода
Для смаження найкраще підходить сковорода з товстим дном. Це забезпечить рівномірний розподіл тепла і допоможе картоплі приготуватися рівномірно.
Олія
Для смаження можна використовувати будь-яку рослинну олію. Однак найкраще підходять рафіновані олії, які не мають яскравого смаку і запаху.
Читайте також: Три правила, як допоможуть купити якісний часник
Приготування
Картоплю потрібно добре помити і почистити. Нарізати її краще скибочками завтовшки приблизно 7-8 мм.
Розігрійте на сковороді олію і викладіть на неї картоплю. Смажте на середньому вогні, помішуючи кожні 5-7 хвилин. Коли картопля буде в напівготовому стані, посоліть її, зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і продовжуйте смажити до м'якості.
Нагадаємо, ми вже писали, як зробити смажену картоплю ще апетитнішою.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!