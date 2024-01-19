Як зробити смажену картоплю ідеально хрусткою: лайфхак від шеф-кухарів

Смачна, хрустка смажена картопля - це не тільки смачний обід або вечеря, але і чудовий гарнір до багатьох страв. Щоб приготувати ідеальну картоплю, потрібно дотримуватися кількох простих правил.

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Для смаження найкраще підходять червоні або рожеві бульби середнього розміру. У них міститься більше крохмалю, що забезпечує хрустку скоринку. Про це пише ТСН.

Сковорода

Для смаження найкраще підходить сковорода з товстим дном. Це забезпечить рівномірний розподіл тепла і допоможе картоплі приготуватися рівномірно.

Олія

Для смаження можна використовувати будь-яку рослинну олію. Однак найкраще підходять рафіновані олії, які не мають яскравого смаку і запаху.

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Приготування

Картоплю потрібно добре помити і почистити. Нарізати її краще скибочками завтовшки приблизно 7-8 мм.

Розігрійте на сковороді олію і викладіть на неї картоплю. Смажте на середньому вогні, помішуючи кожні 5-7 хвилин. Коли картопля буде в напівготовому стані, посоліть її, зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і продовжуйте смажити до м'якості.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити смажену картоплю ще апетитнішою.

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