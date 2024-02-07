Як самостійно зробити натуральний ароматизатор за копійки: господині поділились секретом

Всі ми любимо, коли вдома панує приємний аромат. Сьогодні існує безліч готових ароматизаторів, що допоможуть освіжити повітря у вашій оселі. Проте, якісні аромадифузори з ексклюзивними запахами можуть значно похитнути бюджет. Про це пише ТСН.

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На щастя, ви можете створити неперевершений ароматизатор своїми руками, використовуючи підручні матеріали. Такий саморобний дифузор нічим не поступатиметься дорогим аналогам, а ваш гаманець буде вдячний.

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Як зробити ароматизатор з вишуканим запахом з підручних засобів:

Інгредієнти:

6 столових ложок води

10 крапель ефірної олії з вашим улюбленим запахом

2 столові ложки медичного спирту або горілки

Приготування:

Візьміть невелику пляшечку з розпилювачем. Налийте в пляшечку воду. Додайте спирт або горілку. Влийте 10 крапель ефірної олії. Добре закрийте пляшечку і ретельно струсіть.

Ваш саморобний ароматизатор готовий!

Як використовувати:

Розпиліть ароматизатор по кімнаті, щоб створити атмосферу затишку та приємного запаху.

Можна бризкати на меблі, килимки,штори, в шафах і комодах, на постільну білизну та подушки.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити дешевий ароматизатор для дому із підручних засобів.

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