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Як зробити дешевий ароматизатор для дому із підручних засобів: простий лайфхак

Ігор Романько

Як зробити ароматизатор для дому з ефірної олії на воді

Хто не любить, коли вдома приємно пахне? Аромадифузори з цим завданням справляються чудово, але якісні моделі можуть коштувати недешево.

На сайті noviydoctor поділились рецептом простого аромадифузора-спрею, який ви зможете зробити власноруч за лічені хвилини. Створіть у своєму домі затишну атмосферу з ароматом, який вам подобається!

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Інгредієнти:

  • 6 ложок дистильованої або звичайної води
  • 10 крапель ефірної олії (або суміші олій) на ваш вибір
  • 2 столові ложки емульгатора (гамамелісу, медичного спирту або горілки)

Приготування:

  1. У скляну пляшку з розпилювачем додайте дистильовану воду.
  2. Додайте емульгатор.
  3. Додайте ефірну олію (або суміші олій).
  4. Закрийте пляшку, ретельно струсіть.
  5. Ваш аромадифузор готовий!

Як використовувати:

  • Розпорошуйте спрей в кімнаті для створення приємного аромату.
  • Бризкайте на штори, оббивку меблів, килимки.
  • Використовуйте для ароматизації одягу та речей в шафі.

Переваги аромадифузора своїми руками:

  • Простота: зробити спрей дуже легко, з цим завданням впорається кожен.
  • Економія: інгредієнти для спрею коштують значно дешевше, ніж готовий аромадифузор.
  • Натуральність: ви можете використовувати будь-які ефірні олії, які вам подобаються, і бути впевнені, що в складі аромадифузора немає шкідливих хімічних речовин.
  • Універсальність: спрей можна використовувати не тільки для ароматизації повітря, але й для ароматизації одягу, речей, постільної білизни.

Порада:

  • Для більш стійкого аромату можна додати в спрей 1-2 чайні ложки гліцерину.
  • Зберігайте спрей в темному прохолодному місці.
  • Не використовуйте спрей на відкритих ранах або слизових оболонках.

Нагадаємо, науковці відтворили "аромат вічності", які використовували для муміфікації трупів 3500 років тому.

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