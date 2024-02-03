Як зробити дешевий ароматизатор для дому із підручних засобів: простий лайфхак
Хто не любить, коли вдома приємно пахне? Аромадифузори з цим завданням справляються чудово, але якісні моделі можуть коштувати недешево.
На сайті noviydoctor поділились рецептом простого аромадифузора-спрею, який ви зможете зробити власноруч за лічені хвилини. Створіть у своєму домі затишну атмосферу з ароматом, який вам подобається!
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Інгредієнти:
- 6 ложок дистильованої або звичайної води
- 10 крапель ефірної олії (або суміші олій) на ваш вибір
- 2 столові ложки емульгатора (гамамелісу, медичного спирту або горілки)
Приготування:
- У скляну пляшку з розпилювачем додайте дистильовану воду.
- Додайте емульгатор.
- Додайте ефірну олію (або суміші олій).
- Закрийте пляшку, ретельно струсіть.
- Ваш аромадифузор готовий!
Як використовувати:
- Розпорошуйте спрей в кімнаті для створення приємного аромату.
- Бризкайте на штори, оббивку меблів, килимки.
- Використовуйте для ароматизації одягу та речей в шафі.
Переваги аромадифузора своїми руками:
- Простота: зробити спрей дуже легко, з цим завданням впорається кожен.
- Економія: інгредієнти для спрею коштують значно дешевше, ніж готовий аромадифузор.
- Натуральність: ви можете використовувати будь-які ефірні олії, які вам подобаються, і бути впевнені, що в складі аромадифузора немає шкідливих хімічних речовин.
- Універсальність: спрей можна використовувати не тільки для ароматизації повітря, але й для ароматизації одягу, речей, постільної білизни.
Порада:
- Для більш стійкого аромату можна додати в спрей 1-2 чайні ложки гліцерину.
- Зберігайте спрей в темному прохолодному місці.
- Не використовуйте спрей на відкритих ранах або слизових оболонках.
Нагадаємо, науковці відтворили "аромат вічності", які використовували для муміфікації трупів 3500 років тому.
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