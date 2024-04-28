Як роз'їхатися на перехресті водіям, якщо всі вони мають перешкоду праворуч: цікава задача з ПДР

Це задача стосується правил перетину перехресть. У якій послідовності транспортні засоби проїдуть перехрестя в ситуації, що зображена на малюнку?

Завдання було опубліковано на каналі "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Синій автомобіль, білий, вантажівка. Білий автомобіль, вантажівка, синій. Вантажівка, синій автомобіль, білий. Синій автомобіль, вантажівка, білий. Білий автомобіль, синій, вантажівка. Вантажівка, білий автомобіль, синій. Роз'їдуться за спільною домовленістю.

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Розбір задачі

Три автомобілі одночасно під’їжджають до перехрестя, яке є нерегульованим та кожен з водіїв має намір здійснити поворот ліворуч.

У такій ситуації, де відсутні світлофори та дорожні знаки, які вказували б на пріоритет, керуватися необхідно пунктом 16.12 Правил дорожнього руху, тобто за правилом перешкоди праворуч.

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Чи має водій вантажівки перевагу в русі, якщо він використовує проблисковий маячок?

Чи має водій вантажного автомобіля перевагу?. Джерело: ''За! Правилами''

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Не має, бо вантажівка оснащена жовтим проблисковим маячком, який не дає переваги в русі, а лише привертає увагу учасників руху. Таким чином, водії повинні дотримуватися правила "перешкода справа" при роз’їзді.

На ілюстрації показано нечастий випадок, коли всі учасники руху стикаються з перешкодою з правого боку. У такому випадку, самим ефективним рішенням буде спільна домовленість про роз'їзд.

Для прикладу, водій синьої машини може дати зрозуміти про свою готовність пропустити інших, мигнувши фарами. В результаті, вантажівка поїде першою, оскільки перешкода з її правого боку зникне. За нею вирушить автомобіль білого кольору.

Тому правильна відповідь – №7

Нагадаємо, раніше UAportal пропонував розв'язати хитрий тест з ПДР, в якому потрібно визначити хто з автомобілістів обрав правильну траєкторію для повороту.

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