Хто з автомобілістів обрав правильну траєкторію для повороту: хитрий тест з ПДР

Розглянемо задачу з вибору маршруту на перехресті. Який із кермувальників здійснив коректний маневр для здійснення лівого повороту в ситуації, представленій на малюнку?

Цей тест запропонував канал "Школа авто".

Варіанти відповіді:

Водій жовтого автомобіля. Водій білого автомобіля. Обидва водії не праві. Обидва водії праві.

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Розбір задачі

Хто з водіїв обрав правильну траєкторію для повороту ліворуч?. Джерело: ''Школа авто''

Водій автомобіля білого кольору має намір здійснити лівий поворот з трамвайної колії, тоді як водій авто жовтого кольору планує це зробити з проїжджої частини. На даному перехресті відсутні дорожні знаки, які б забороняли поворот ліворуч, отже, обидва водії мають право на виконання такого маневру.

У пункті 11.8 ПДР йдеться:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайних колій попутного напрямку, розташованих на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачає дорожній знак 5.16, або знак 5.18, або розмітка 1.18".

Однак, у цій конкретній ситуації, коли відсутні вказані знаки та дорожня розмітка, чи правильно діє водій білого авто? Відповідь — ні. На ілюстрації видно лише одні трамвайні колії, і ми не знаємо, в якому напрямку рухаються трамваї. Тому в цьому випадку поворот з колії є забороненим.

Водій жовтого транспортного засобу вибрав правильну траєкторію для повороту, розташувавши свій автомобіль ближче до лівого краю дорожньої смуги.

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У пункті 10.4 ПДР йдеться:

"Перед поворотом праворуч і ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, встановленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Правильний варіант відповіді – №1

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