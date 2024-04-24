Хто з автомобілістів обрав правильну траєкторію для повороту: хитрий тест з ПДР
Розглянемо задачу з вибору маршруту на перехресті. Який із кермувальників здійснив коректний маневр для здійснення лівого повороту в ситуації, представленій на малюнку?
Цей тест запропонував канал "Школа авто".
Варіанти відповіді:
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій білого автомобіля.
- Обидва водії не праві.
- Обидва водії праві.
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Розбір задачі
Водій автомобіля білого кольору має намір здійснити лівий поворот з трамвайної колії, тоді як водій авто жовтого кольору планує це зробити з проїжджої частини. На даному перехресті відсутні дорожні знаки, які б забороняли поворот ліворуч, отже, обидва водії мають право на виконання такого маневру.
У пункті 11.8 ПДР йдеться:
"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайних колій попутного напрямку, розташованих на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачає дорожній знак 5.16, або знак 5.18, або розмітка 1.18".
Однак, у цій конкретній ситуації, коли відсутні вказані знаки та дорожня розмітка, чи правильно діє водій білого авто? Відповідь — ні. На ілюстрації видно лише одні трамвайні колії, і ми не знаємо, в якому напрямку рухаються трамваї. Тому в цьому випадку поворот з колії є забороненим.
Водій жовтого транспортного засобу вибрав правильну траєкторію для повороту, розташувавши свій автомобіль ближче до лівого краю дорожньої смуги.
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У пункті 10.4 ПДР йдеться:
"Перед поворотом праворуч і ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, встановленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".
Правильний варіант відповіді – №1
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