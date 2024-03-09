Як продовжити життя квітам у вазі: неочікуваний лайфхак

Букет квітів у вазі - чудова прикраса будь-якого інтер'єру. Він наповнює простір життєрадісними барвами, приємним ароматом та створює атмосферу затишку.

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Проте, на відміну від кімнатних рослин, зрізані квіти мають обмежений термін свіжості. Через кілька днів вони починають в'янути, і їх доводиться викидати. Втім, існують способи продовжити їхнє квітуюче життя. Про це пише Телеграф.

Як подовжити строк життя зрізаних квітів

Перш за все, переконайтеся, що ваза, в яку ви збираєтеся поставити букет, ідеально чиста. Навіть найменші забруднення можуть негативно вплинути на якість води та призвести до швидкого в'янення ніжних рослин.

Правильно підготуйте стебла. Для рослин з твердими стеблами (троянд, лілій тощо) зріз потрібно робити під кутом. Квіти з м'якими стеблами (тюльпани, гербери) слід зрізати прямо.

Видаліть з стебел листя, яке згодом опиниться під водою. Це допоможе підтримувати свіжість води протягом тривалішого часу, адже листя, занурене у воду, починає гнити швидше.

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Для подовження терміну життя квітів у вазу можна додати трохи рідини для полоскання ротової порожнини - близько половини чайної ложки. Цей засіб ефективно боротиметься з бактеріями, що викликають гниття. У поєднанні із заміною води кожні кілька днів цей метод істотно продовжить свіжість букету.

Нагадаємо, ми вже писали, які рослини обрати для свого саду на весну.

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