10 найзапашніших квітів: Які рослини обрати для свого саду на весну

Які квіти мають гарний аромат і підходять для саду

Запахи квітів можуть створювати неповторну атмосферу в саду, даруючи радість і незабутні враження. Якщо ви мрієте про сад, де пахощі квітів линуть у повітрі й ласкаво огортають вас, то вибір правильних рослин із чудовими запахами є ключовим моментом.

Створення саду з чудовими запахами — це чудовий спосіб насолодитися природою і релаксувати. Обираючи квіти для вашого саду, не забувайте про їхні пахощі та можливість створення особливого атмосферного куточка, який подарує вам і вашим гостям незабутні враження, пише greenpost.ua.

Читайте також: "Гормональні дерева" нового типу почали вирощувати в Україні німці: що відомо

Ось 10 квітів, які стануть джерелом неповторних ароматів у вашому саду:

Петунія . Запах петуній може бути дуже різноманітним, від легкого фруктового до глибокого солодкого.

. Запах петуній може бути дуже різноманітним, від легкого фруктового до глибокого солодкого. Запашний горошок . Горошок вражає не тільки ніжними квітами, а й чудовим ароматом, на який натякає сама назва.

. Горошок вражає не тільки ніжними квітами, а й чудовим ароматом, на який натякає сама назва. Алісум . Маленькі квіти аліссуму мають неймовірно приємний медовий аромат, який приваблює багатьох комах.

. Маленькі квіти аліссуму мають неймовірно приємний медовий аромат, який приваблює багатьох комах. Резеда запашна. Ця квітка має ніжний аромат і використовується в парфумерії завдяки своєму освіжаючому запаху.

Геліотроп . Квіти геліотропу мають аромат, схожий на ваніль або мигдаль, що робить їх популярними серед гідромеліораторів.

. Квіти геліотропу мають аромат, схожий на ваніль або мигдаль, що робить їх популярними серед гідромеліораторів. Тубероза . Ця рослина виробляє один із найсолодших і найприємніших ароматів серед квітів.

. Ця рослина виробляє один із найсолодших і найприємніших ароматів серед квітів. Лілія . Лілії мають різноманітні пахощі — від легкого цитрусового до насиченого солодкого.

. Лілії мають різноманітні пахощі — від легкого цитрусового до насиченого солодкого. Троянда . Аромат троянд є класичним і найбільш упізнаваним серед квіткових ароматів.

. Аромат троянд є класичним і найбільш упізнаваним серед квіткових ароматів. Лаванда . Цей кущ має глибокий і успішно визнаний аромат, який допомагає розслабитися та зняти стрес.

. Цей кущ має глибокий і успішно визнаний аромат, який допомагає розслабитися та зняти стрес. Іриси (півники). Аромат ірисів може бути дуже різноманітним — від свіжого до квіткового — і завжди додає неповторності садовому ландшафту.

При виборі квітів для саду з чудовими ароматами слід враховувати такі фактори:

Клімат . Деякі квіти краще ростуть у теплому кліматі, інші — у холодному.

. Деякі квіти краще ростуть у теплому кліматі, інші — у холодному. Місце розташування . Деякі квіти потребують багато сонця, інші — тіні.

. Деякі квіти потребують багато сонця, інші — тіні. Розміри . Деякі квіти є невеликими, інші — великими.

. Деякі квіти є невеликими, інші — великими. Колір. Ви можете вибрати квіти одного кольору або поєднувати різні кольори.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!