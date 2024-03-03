Як приготувати смачні курячі котлети без хліба: простий та швидкий рецепт
Всі ми любимо котлети, але не завжди знаємо, як зробити їх по-справжньому смачними: соковитими всередині та хрусткими зовні. Цей простий рецепт допоможе вам приготувати ідеальні котлети, які здивують всю вашу сім'ю.
Хочете приготувати курячі котлети, які будуть танути в роті? Є один простий секрет, який допоможе вам зробити їх неймовірно смачними, пише noviydoctor. Секрет всього один – панірувальні сухарі. Ви можете додати до фаршу інші спеції та трави за своїм смаком.
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Інгредієнти:
- 500 г курячого філе
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 1/2 чашки панірувальних сухарів
- 1/4 чашки молока
- 1 яйце
- Сіль і перець за смаком
- Рослинна олія для смаження
Для скоринки:
- 1 чашка панірувальних сухарів
- 2 ложки кунжуту
Приготування:
- Подрібніть куряче філе, цибулю та часник.
- Змішайте в мисці фарш, овочі, панірувальні сухарі, молоко, яйце, сіль і перець.
- Сформуйте котлети.
- Обваляйте котлети в панірувальних сухарях з кунжутом.
- Смажте котлети на середньому вогні по 4-5 хвилин з кожного боку.
- Викладіть котлети на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію.
Подавайте котлети гарячими з вашим улюбленим соусом або гарніром.
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