Як приготувати смачні курячі котлети без хліба: простий та швидкий рецепт

Всі ми любимо котлети, але не завжди знаємо, як зробити їх по-справжньому смачними: соковитими всередині та хрусткими зовні. Цей простий рецепт допоможе вам приготувати ідеальні котлети, які здивують всю вашу сім'ю.

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Хочете приготувати курячі котлети, які будуть танути в роті? Є один простий секрет, який допоможе вам зробити їх неймовірно смачними, пише noviydoctor. Секрет всього один – панірувальні сухарі. Ви можете додати до фаршу інші спеції та трави за своїм смаком.

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Інгредієнти:

500 г курячого філе

1 цибулина

2 зубчики часнику

1/2 чашки панірувальних сухарів

1/4 чашки молока

1 яйце

Сіль і перець за смаком

Рослинна олія для смаження

Для скоринки:

1 чашка панірувальних сухарів

2 ложки кунжуту

Приготування:

Подрібніть куряче філе, цибулю та часник. Змішайте в мисці фарш, овочі, панірувальні сухарі, молоко, яйце, сіль і перець. Сформуйте котлети. Обваляйте котлети в панірувальних сухарях з кунжутом. Смажте котлети на середньому вогні по 4-5 хвилин з кожного боку. Викладіть котлети на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію.

Подавайте котлети гарячими з вашим улюбленим соусом або гарніром.

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