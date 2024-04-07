Як приготувати вареники з картоплею та сиром: класичний український рецепт
Ніщо так не зближує, як спільне приготування їжі. Уявіть: вся родина збирається за одним столом, ліпить варенички, хтось готує начинку, хтось варить... А потім всі разом ласують цією смачною та ситною стравою.
Сьогодні пропонуємо вам рецепт вареників з картоплею та сиром від пані Наталії Сус, яким поділились на сайті Shuba. Тісто за цим рецептом виходить еластичним, легко ліпиться та не рветься. Вареники не розварюються, а начинка залишається соковитою.
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Вареники – це справжня українська класика, яка завжди буде доречною на вашому столі!
Інгредієнти:
- Для тіста:
- 700 г борошна
- 3 г солі
- 1 яйце
- 30 мл олії
- 310 мл теплої води
- Для начинки:
- 4 шт. вареної картоплі
- 500 г кисломолочного сиру
- Сіль за смаком
- Для засмажки:
- 1 цибулина
- 60 мл олії
- 3 г солі
Приготування:
- Замісити тісто. У мисці змішайте борошно, сіль, олію та яйце. Поступово додавайте теплу воду, замішуючи тісто. Спочатку в мисці, потім викладіть на присипану борошном поверхню і вимішуйте 5-10 хвилин. Покладіть тісто в пакет і дайте йому відпочити 20 хвилин.
- Приготуйте начинку. Відварену картоплю розімніть у пюре. Додайте кисломолочний сир, сіль і ретельно перемішайте.
- Зробіть засмажку. Цибулю наріжте кубиками, обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте трохи солі.
- Сформуйте вареники. Тісто поділіть на частини, сформуйте ковбаски, наріжте на шматочки. Розкачайте кружечки, викладіть начинку, защипніть краї.
- Відваріть вареники. У киплячу підсолену воду викладіть вареники, перемішайте. Варіть 3-4 хвилини після закипання, кілька разів перемішавши. Дістаньте шумівкою, викладіть на тарілку.
- Змастіть вареники засмажкою і подавайте до столу.
Смачного!
Додаткові поради:
- Замість кисломолочного сиру можна використовувати домашній сир або бринзу.
- Для аромату в начинку можна додати подрібнений кріп або зелену цибулю.
- Замість засмажки можна подавати вареники зі сметаною або вершковим маслом.
- Щоб вареники не злипалися, можна додати у воду 1 столову ложку олії.
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