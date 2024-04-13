Як приготувати вареники на пару з сиром: традиційний рецепт

Мрієте про пухкі, ніжні вареники з сиром, які просто тануть у роті? Цей рецепт традиційних вареників на пару – саме те, що вам потрібно!

Спробуйте приготувати ці вареники, і ви будете приємно вражені їхнім ніжним смаком та ароматом. Рецептом поділились на сайті Meta.

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Інгредієнти:

Для тіста:

250 мл молока

1 ст. л. цукру

10 г дріжджів

0,5 ч. л. солі

1 яйце

1 ст. л. олії

450 г борошна

Для начинки:

250 г кисломолочного сиру

1 яйце

20 г цукру

Ванільний цукор

Приготування:

Тісто: Змішайте молоко з цукром, олією та дріжджами. Перемішайте. Додайте сіль, перемішайте. Поступово додавайте борошно, замішуючи м'яке еластичне тісто. Дайте тісту відпочити 10 хвилин. Начинка: З'єднайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте. Формування вареників: Розкачайте тісто в тонкий пласт, виріжте кружечки за допомогою склянки або формочки. Викладіть начинку на кружечки з тіста, защипніть краї. Приготування на пару: У каструлі закип'ятіть воду. Поставте на каструлю друшляк, застелений марлею. Викладіть вареники в друшляк, накрийте кришкою та готуйте на пару протягом 5 хвилин. Подача: Змастіть готові вареники вершковим маслом і подавайте зі сметаною.

Смачного!

Поради:

Для більш насиченого смаку сирної начинки можна додати родзинки, цукати або курагу.

Замість сметани можна використовувати вершки, варення або фруктовий соус.

Готові вареники можна заморозити. Для цього їх потрібно попередньо заморозити на деку, а потім перекласти в пакет для заморожування.

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