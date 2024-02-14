Як приготувати домашній сир: простий рецепт
Хто з нас не любить сир? Цей універсальний продукт можна вживати як самостійну страву, так і використовувати для приготування бутербродів, салатів, пирогів та інших кулінарних шедеврів.
Однак, ціни на сир в магазинах останнім часом значно зросли, а якість не завжди радує. Тому все більше людей шукають альтернативи і вчаться готувати сир вдома. Рецептом поділились на сайті "Господинька".
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Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом домашнього сиру, який я нещодавно спробувала у подруги. Він готується з трьох основних інгредієнтів – молоко, яйця та йогурт (або кефір) – і виходить неймовірно смачним!
Інгредієнти:
- Молоко незбиране коров’яче – 2 л;
- Кефір або йогурт без добавок – 300 мл;
- Вершкове масло – 100 г (необов’язково);
- Яйця курячі – 4 штуки;
- Сіль – 2 ст. л.;
- Харчова сода – 1 ч. л.
Приготування:
- Молоко перелити в глибоку каструлю, додати сіль і поставити на невеликий вогонь. Молоко має нагрітися, але не закипіти.
- В окремій мисці змішати яйця, кефір (або йогурт) та соду до однорідної маси. Можна використовувати блендер.
- Додати вершкове масло до гарячого молока (за бажанням).
- Повільно вливати кефірно-яєчну суміш в молоко, постійно помішуючи.
- Майже одразу почне відокремлюватися сироватка.
- Перелити вміст каструлі в друшляк, застелений марлею.
- Друшляк поставити на миску, зверху поставити невеликий гніт.
- Залишити сир під гнітом на 3-4 години, щоб він затвердів.
- Готовий сир прибрати в холодильник.
Поради:
- Для більш насиченого смаку можна додати до сиру спеції, зелень або тертий пармезан.
- З сироватки, що залишилася, можна приготувати млинці, оладки або сирники.
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