Як приготувати домашній сир: простий рецепт

Хто з нас не любить сир? Цей універсальний продукт можна вживати як самостійну страву, так і використовувати для приготування бутербродів, салатів, пирогів та інших кулінарних шедеврів.

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Однак, ціни на сир в магазинах останнім часом значно зросли, а якість не завжди радує. Тому все більше людей шукають альтернативи і вчаться готувати сир вдома. Рецептом поділились на сайті "Господинька".

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Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом домашнього сиру, який я нещодавно спробувала у подруги. Він готується з трьох основних інгредієнтів – молоко, яйця та йогурт (або кефір) – і виходить неймовірно смачним!

Інгредієнти:

Молоко незбиране коров’яче – 2 л;

Кефір або йогурт без добавок – 300 мл;

Вершкове масло – 100 г (необов’язково);

Яйця курячі – 4 штуки;

Сіль – 2 ст. л.;

Харчова сода – 1 ч. л.

Приготування:

Молоко перелити в глибоку каструлю, додати сіль і поставити на невеликий вогонь. Молоко має нагрітися, але не закипіти. В окремій мисці змішати яйця, кефір (або йогурт) та соду до однорідної маси. Можна використовувати блендер. Додати вершкове масло до гарячого молока (за бажанням). Повільно вливати кефірно-яєчну суміш в молоко, постійно помішуючи. Майже одразу почне відокремлюватися сироватка. Перелити вміст каструлі в друшляк, застелений марлею. Друшляк поставити на миску, зверху поставити невеликий гніт. Залишити сир під гнітом на 3-4 години, щоб він затвердів. Готовий сир прибрати в холодильник.

Поради:

Для більш насиченого смаку можна додати до сиру спеції, зелень або тертий пармезан.

З сироватки, що залишилася, можна приготувати млинці, оладки або сирники.

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