ukr
русский
Лайфхаки

Як приготувати ситну та смачну запіканку з картоплі та ковбаси: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити ситну картопляну запіканку з ковбасою

Шукаєте ідею для швидкої та ситної вечері? Спробуйте приготувати запіканку з картоплі та ковбаси! Ця страва не потребує багато часу та зусиль, а результат вас приємно здивує.

Ця запіканка стане чудовою вечерею для всієї родини. Вона ситна, смачна та готується дуже просто. Рецептом поділились на сайті "Одна хвилина".

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Інгредієнти:

  • Картопля - 800 г
  • Рослинна олія - 3 ст. л.
  • Сіль - за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком
  • Сушений часник - 1 ч. л.
  • Паприка солодка - 1 ч. л.
  • Яйця - 3 шт.
  • Сметана - 3 ст. л.
  • Зелена цибуля - пучок
  • Помідор - 1 шт.
  • Ковбаса - 100 г
  • Зелень кропу або петрушки - пучок
  • Сіль - 1/3 ч. л.

Приготування:

  1. Підготуємо продукти. Картоплю нарізаємо тонкими кружечками, ковбасу - кубиками, помідор - дрібними кубиками, зелень - подрібнюємо.
  2. Запікаємо картоплю. У форму для випікання викладаємо картоплю, скроплюємо олією, додаємо сіль, перець, часник, паприку і добре перемішуємо. Відправляємо в духовку, розігріту до 200°C, на 30 хвилин.
  3. Готуємо яєчну суміш. У мисці збиваємо яйця зі сметаною. Додаємо подрібнену цибулю, помідор, ковбасу, зелень, сіль і перемішуємо.
  4. З'єднуємо картоплю та яєчну суміш. Заливаємо запечену картоплю яєчною сумішшю, рівномірно розподіляємо.
  5. Допікаємо запіканку. Повертаємо запіканку в духовку на 15 хвилин при 200°C.
  6. Подаємо до столу. Готову запіканку посипаємо зеленню кропу, ділимо на порції та подаємо до столу.

Смачного!

Поради:

  • Для більш насиченого смаку можна додати до яєчної суміші тертий сир.
  • Замість ковбаси можна використовувати бекон, шинку або відварене м'ясо.
  • Додайте до запіканки інші овочі, наприклад, болгарський перець або броколі.
  • Замість сметани можна використовувати вершки.

Радимо також звернути увагу на рецепт восьми найсмачніших та простих закусок на шпажках.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

ЛайфхакиРецепт