Як приготувати ситну та смачну запіканку з картоплі та ковбаси: простий рецепт

Шукаєте ідею для швидкої та ситної вечері? Спробуйте приготувати запіканку з картоплі та ковбаси! Ця страва не потребує багато часу та зусиль, а результат вас приємно здивує.

Ця запіканка стане чудовою вечерею для всієї родини. Вона ситна, смачна та готується дуже просто. Рецептом поділились на сайті "Одна хвилина".

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Інгредієнти:

Картопля - 800 г

Рослинна олія - 3 ст. л.

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Сушений часник - 1 ч. л.

Паприка солодка - 1 ч. л.

Яйця - 3 шт.

Сметана - 3 ст. л.

Зелена цибуля - пучок

Помідор - 1 шт.

Ковбаса - 100 г

Зелень кропу або петрушки - пучок

Сіль - 1/3 ч. л.

Приготування:

Підготуємо продукти. Картоплю нарізаємо тонкими кружечками, ковбасу - кубиками, помідор - дрібними кубиками, зелень - подрібнюємо. Запікаємо картоплю. У форму для випікання викладаємо картоплю, скроплюємо олією, додаємо сіль, перець, часник, паприку і добре перемішуємо. Відправляємо в духовку, розігріту до 200°C, на 30 хвилин. Готуємо яєчну суміш. У мисці збиваємо яйця зі сметаною. Додаємо подрібнену цибулю, помідор, ковбасу, зелень, сіль і перемішуємо. З'єднуємо картоплю та яєчну суміш. Заливаємо запечену картоплю яєчною сумішшю, рівномірно розподіляємо. Допікаємо запіканку. Повертаємо запіканку в духовку на 15 хвилин при 200°C. Подаємо до столу. Готову запіканку посипаємо зеленню кропу, ділимо на порції та подаємо до столу.

Смачного!

Поради:

Для більш насиченого смаку можна додати до яєчної суміші тертий сир.

Замість ковбаси можна використовувати бекон, шинку або відварене м'ясо.

Додайте до запіканки інші овочі, наприклад, болгарський перець або броколі.

Замість сметани можна використовувати вершки.

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