Як приготувати ситну та смачну запіканку з картоплі та ковбаси: простий рецепт
Шукаєте ідею для швидкої та ситної вечері? Спробуйте приготувати запіканку з картоплі та ковбаси! Ця страва не потребує багато часу та зусиль, а результат вас приємно здивує.
Ця запіканка стане чудовою вечерею для всієї родини. Вона ситна, смачна та готується дуже просто. Рецептом поділились на сайті "Одна хвилина".
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Інгредієнти:
- Картопля - 800 г
- Рослинна олія - 3 ст. л.
- Сіль - за смаком
- Перець чорний мелений - за смаком
- Сушений часник - 1 ч. л.
- Паприка солодка - 1 ч. л.
- Яйця - 3 шт.
- Сметана - 3 ст. л.
- Зелена цибуля - пучок
- Помідор - 1 шт.
- Ковбаса - 100 г
- Зелень кропу або петрушки - пучок
- Сіль - 1/3 ч. л.
Приготування:
- Підготуємо продукти. Картоплю нарізаємо тонкими кружечками, ковбасу - кубиками, помідор - дрібними кубиками, зелень - подрібнюємо.
- Запікаємо картоплю. У форму для випікання викладаємо картоплю, скроплюємо олією, додаємо сіль, перець, часник, паприку і добре перемішуємо. Відправляємо в духовку, розігріту до 200°C, на 30 хвилин.
- Готуємо яєчну суміш. У мисці збиваємо яйця зі сметаною. Додаємо подрібнену цибулю, помідор, ковбасу, зелень, сіль і перемішуємо.
- З'єднуємо картоплю та яєчну суміш. Заливаємо запечену картоплю яєчною сумішшю, рівномірно розподіляємо.
- Допікаємо запіканку. Повертаємо запіканку в духовку на 15 хвилин при 200°C.
- Подаємо до столу. Готову запіканку посипаємо зеленню кропу, ділимо на порції та подаємо до столу.
Смачного!
Поради:
- Для більш насиченого смаку можна додати до яєчної суміші тертий сир.
- Замість ковбаси можна використовувати бекон, шинку або відварене м'ясо.
- Додайте до запіканки інші овочі, наприклад, болгарський перець або броколі.
- Замість сметани можна використовувати вершки.
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