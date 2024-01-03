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Як приготувати шумуш: випічка з готового тіста з фаршем і гарбузом

Ігор Романько

Як зробити шумуш з листового тіста з гарбузом

Шумуш – це традиційна випічка маріупольських греків. Цей пиріг з листкового тіста з фаршем і гарбузом має ніжний і соковитий смак. Він стане чудовим доповненням до сімейного обіду або святкового столу.

Рецептом поділились на сайті Shuba. Для більш насиченого смаку можна додати до начинки трохи часнику, а також будь-які інші улюблені спеції. Якщо ви хочете, щоб пиріг вийшов більш соковитим, можна додати до начинки трохи сметани або майонезу. Для прикраси можна використовувати різні насіння та горішки.

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Інгредієнти:

  • Листкове тісто – 500 г
  • М’ясний фарш – 250 г
  • Гарбуз – 250 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Яйце куряче, жовток – 1 шт.
  • Льон, насіння – 20 г
  • Кунжут білий – 20 г
  • Спеції – за смаком
  • Олія – 40 мл

Приготування:

  1. Гарбуз натріть на середню терку. Цибулю очистіть і наріжте дрібними кубиками. У фарш додайте спеції і перемішайте.
  2. У розігрітій з олією сковороді обсмажте цибулю до прозорості, додайте половину тертого гарбуза, сіль, цукор і перемішайте.
  3. Покладіть до овочів фарш і смажте, помішуючи, хвилин 5-7. Потім додайте решту гарбуза, перемішайте та відключіть вогонь.
  4. Тісто тонко розкачайте на посипаній борошном поверхні та наріжте смужками шириною приблизно 5 см. На один край смужки покладіть столову ложку начинки та загорніть трикутничком. Краї тіста защипайте.
  5. Таким чином загорніть всі трикутнички. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і змастіть жовтком. Посипте льоном і кунжутом.
  6. Випікайте при температурі 180°C 25-30 хвилин до зарум’янення.

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