Як приготувати шумуш: випічка з готового тіста з фаршем і гарбузом
Шумуш – це традиційна випічка маріупольських греків. Цей пиріг з листкового тіста з фаршем і гарбузом має ніжний і соковитий смак. Він стане чудовим доповненням до сімейного обіду або святкового столу.
Рецептом поділились на сайті Shuba. Для більш насиченого смаку можна додати до начинки трохи часнику, а також будь-які інші улюблені спеції. Якщо ви хочете, щоб пиріг вийшов більш соковитим, можна додати до начинки трохи сметани або майонезу. Для прикраси можна використовувати різні насіння та горішки.
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Інгредієнти:
- Листкове тісто – 500 г
- М’ясний фарш – 250 г
- Гарбуз – 250 г
- Цибуля – 2 шт.
- Цукор – 1 ч. л.
- Яйце куряче, жовток – 1 шт.
- Льон, насіння – 20 г
- Кунжут білий – 20 г
- Спеції – за смаком
- Олія – 40 мл
Приготування:
- Гарбуз натріть на середню терку. Цибулю очистіть і наріжте дрібними кубиками. У фарш додайте спеції і перемішайте.
- У розігрітій з олією сковороді обсмажте цибулю до прозорості, додайте половину тертого гарбуза, сіль, цукор і перемішайте.
- Покладіть до овочів фарш і смажте, помішуючи, хвилин 5-7. Потім додайте решту гарбуза, перемішайте та відключіть вогонь.
- Тісто тонко розкачайте на посипаній борошном поверхні та наріжте смужками шириною приблизно 5 см. На один край смужки покладіть столову ложку начинки та загорніть трикутничком. Краї тіста защипайте.
- Таким чином загорніть всі трикутнички. Викладіть їх на деко, застелене пергаментом, і змастіть жовтком. Посипте льоном і кунжутом.
- Випікайте при температурі 180°C 25-30 хвилин до зарум’янення.
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