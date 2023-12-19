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Як приготувати шоколадний пиріг без яєць та молока: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити пісний шоколадний пиріг

Шоколадний пиріг -– це улюблена випічка багатьох людей. Він може бути як легким десертом, так і ситним сніданком. Але що робити, якщо ви дотримуєтеся пісного харчування або у вас алергія на яйця або молочні продукти? Не хвилюйтеся, ми знаємо, як приготувати смачний шоколадний пиріг без цих інгредієнтів.

Цей пиріг за рецептом з сайту "Одна хвилина" виходить соковитим і смачним, навіть без яєць і молока. Він ідеально підійде для сніданку, перекусу або десерту.

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Інгредієнти:

  • 190 г пшеничного борошна
  • 200 г цукру
  • 40 г какао-порошку
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 1/2 ч. л. солі
  • 1 ч. л. соку лимона
  • 1 ч. л. ванільного екстракту
  • 120 мл рослинної олії
  • 240 мл гарячої води

Для глазурі:

  • 60 г цукрової пудри
  • 25 г какао-порошку
  • 2-3 ст. л. рослинної олії

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Змастіть форму для запікання маслом або застеліть пергаментним папером.
  3. У великій мисці змішайте борошно, цукор, какао-порошок, розпушувач і сіль.
  4. Додайте сік лимона, ванільний екстракт, рослинну олію і гарячу воду.
  5. Змішайте всі інгредієнти до однорідного тіста.
  6. Викладіть тісто в підготовлену форму.
  7. Випікайте в духовці протягом 30-35 хвилин, або до тих пір, поки зубочистка, встромлена в центр пирога, не вийде чистою.
  8. Дайте пирогу охолонути в формі протягом 10-15 хвилин, потім перекладіть його на решітку до повного охолодження.

Приготування глазурі:

  1. У мисці змішайте цукрову пудру і какао-порошок.
  2. Додайте рослинну олію і ванільний екстракт.
  3. Змішайте до однорідної консистенції.
  4. Розрівняйте глазур по охололому пирогу.
  5. Дайте глазурі застигнути перед подачею.

Поради

  • Для більш насиченого шоколадного смаку ви можете додати в тісто 100 г шоколаду, розтопленого на водяній бані.
  • Якщо ви не любите ванільний екстракт, можете замінити його на 1 ч. л. екстракту мигдалю або апельсина.
  • Для приготування глазурі ви можете використовувати будь-яку рослинну олію, яка вам подобається.

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