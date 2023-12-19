Як приготувати шоколадний пиріг без яєць та молока: простий рецепт

Шоколадний пиріг -– це улюблена випічка багатьох людей. Він може бути як легким десертом, так і ситним сніданком. Але що робити, якщо ви дотримуєтеся пісного харчування або у вас алергія на яйця або молочні продукти? Не хвилюйтеся, ми знаємо, як приготувати смачний шоколадний пиріг без цих інгредієнтів.

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Цей пиріг за рецептом з сайту "Одна хвилина" виходить соковитим і смачним, навіть без яєць і молока. Він ідеально підійде для сніданку, перекусу або десерту.

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Інгредієнти:

190 г пшеничного борошна

200 г цукру

40 г какао-порошку

1 ч. л. розпушувача

1/2 ч. л. солі

1 ч. л. соку лимона

1 ч. л. ванільного екстракту

120 мл рослинної олії

240 мл гарячої води

Для глазурі:

60 г цукрової пудри

25 г какао-порошку

2-3 ст. л. рослинної олії

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму для запікання маслом або застеліть пергаментним папером. У великій мисці змішайте борошно, цукор, какао-порошок, розпушувач і сіль. Додайте сік лимона, ванільний екстракт, рослинну олію і гарячу воду. Змішайте всі інгредієнти до однорідного тіста. Викладіть тісто в підготовлену форму. Випікайте в духовці протягом 30-35 хвилин, або до тих пір, поки зубочистка, встромлена в центр пирога, не вийде чистою. Дайте пирогу охолонути в формі протягом 10-15 хвилин, потім перекладіть його на решітку до повного охолодження.

Приготування глазурі:

У мисці змішайте цукрову пудру і какао-порошок. Додайте рослинну олію і ванільний екстракт. Змішайте до однорідної консистенції. Розрівняйте глазур по охололому пирогу. Дайте глазурі застигнути перед подачею.

Поради

Для більш насиченого шоколадного смаку ви можете додати в тісто 100 г шоколаду, розтопленого на водяній бані.

Якщо ви не любите ванільний екстракт, можете замінити його на 1 ч. л. екстракту мигдалю або апельсина.

Для приготування глазурі ви можете використовувати будь-яку рослинну олію, яка вам подобається.

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