Як приготувати салат "Шуба" у вигляді ялинкових прикрас: новорічний рецепт

Створення новорічного меню завжди потребує фантазії та творчості, адже хочеться приготувати щось особливе, яке порадує як гостей, так і символ року, що настає.

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Запрошуємо вас випробувати новий рецепт святкового салату "Оселедець під шубою" – страву, яка надасть вашому новорічному столу особливого шарму у вигляді ялинкових іграшок. Рецептом поділились на сайті Meta.

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Інгредієнти:

2 великих буряки

3-4 середні картоплі

2 моркви

2 яйця

1 маленька цибуля

200 г оселедця

2 ст. л. майонезу

Сіль

Приготування ялинкових кульок:

Овочі запікаємо у фольговому пакеті при 200 градусах протягом 40 хвилин, а яйця варимо до готовності. Після чого залишаємо їх охолоджуватися. Чистимо та натираємо овочі на маленькій терці, дрібно нарізаємо цибулю та оселедець. Віджимаємо сік з буряка та змішуємо його з 1/2 натертої картоплі, додавши сіль за смаком. Натираємо моркву, картоплю, яйця, додаємо цибулю, майонез, сіль і оселедець, після чого все добре перемішуємо. За допомогою харчової плівки формуємо змішану масу у кульки та залишаємо охолоджуватися протягом 1 години.

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