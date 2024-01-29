На святковий стіл чи на вечерю чоловікові: Як приготувати салат "Клеопатра" з крабовими паличками

Скучили за класичним салатом з крабових паличок? Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати незвичайну інтерпретацію цієї популярної страви – салат "Клеопатра".

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Несподіване поєднання інгредієнтів створює вишуканий смак, який здивує і порадує вас та ваших близьких. Цей рецепт з сайту "Главред" готується дуже просто, але результат вас приємно здивує.

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Інгредієнти:

1 упаковка (300 г) крабових паличок

250 г маринованих грибів

200 г консервованих ананасів

10 маслин без кісточок

1 червона цибулина

1 столова ложка оцту

1 столова ложка майонезу

Сіль та спеції за смаком

Приготування:

Наріжте цибулю півкільцями, додайте оцет і цукор, залиште на 5-6 хвилин для маринування. Наріжте ананаси кубиками, гриби навпіл (якщо великі), а крабові палички кубиками. Змішайте всі інгредієнти в салатнику, додайте мариновану цибулю. Додайте сіль, спеції та майонез за смаком. Подавайте салат до столу.

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