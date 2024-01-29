ukr
Русский
Рецепти

На святковий стіл чи на вечерю чоловікові: Як приготувати салат "Клеопатра" з крабовими паличками

Ігор Романько

Як приготувати салат Клеопатра з крабовими паличками та маринованими грибами

Скучили за класичним салатом з крабових паличок? Сьогодні ми пропонуємо вам спробувати незвичайну інтерпретацію цієї популярної страви – салат "Клеопатра".

Несподіване поєднання інгредієнтів створює вишуканий смак, який здивує і порадує вас та ваших близьких. Цей рецепт з сайту "Главред" готується дуже просто, але результат вас приємно здивує.

Читайте також: Ідеально на сніданок: рецепт оладок з консервованими ананасами

Інгредієнти:

  • 1 упаковка (300 г) крабових паличок
  • 250 г маринованих грибів
  • 200 г консервованих ананасів
  • 10 маслин без кісточок
  • 1 червона цибулина
  • 1 столова ложка оцту
  • 1 столова ложка майонезу
  • Сіль та спеції за смаком

Приготування:

  1. Наріжте цибулю півкільцями, додайте оцет і цукор, залиште на 5-6 хвилин для маринування.
  2. Наріжте ананаси кубиками, гриби навпіл (якщо великі), а крабові палички кубиками.
  3. Змішайте всі інгредієнти в салатнику, додайте мариновану цибулю.
  4. Додайте сіль, спеції та майонез за смаком.
  5. Подавайте салат до столу.

Радимо також звернути увагу на рецепт салату з квашеної капусти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

РецептиРецепт