Як приготувати пісочне печиво з ніжною начинкою з яблук: простий рецепт

Вранці хочеться чогось смачного й нескладного? Приготуйте це пісочне печиво з яблучною начинкою! За 20 хвилин випічки ви отримаєте більше 30 ароматних ласощів, які зникають зі столу за лічені хвилини.

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Рецептом ніжного пісочного печива з яблучною начинкою, яке готується за 20 хвилин, поділились на сайті "Господинька". Спробуйте це ароматне печиво, і воно стане вашим улюбленим десертом.

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Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно - 410 г

Розпушувач - 1 ч. л.

Ванільний цукор - 1 ч. л.

Вершкове масло - 200 г

Яйця - 2 шт.

Цукор - 120 г

Сіль - 1/2 ч. л.

Горіхи для посипання (за бажанням)

Для начинки:

Яблука кислі - 500 г

Цукор - 120 г

Спеції (за бажанням): кардамон, кориця, духмяний перець

Приготування:

Начинка:

Очистіть яблука від шкірки і натріть на крупній тертці. Викладіть на сковорідку, додайте цукор і спеції (за бажанням). Смажте на повільному вогні 20-25 хвилин до м'якості. Дайте начинці повністю охолонути.

Тісто:

Змішайте м'яке вершкове масло з сіллю, цукром і ванільним цукром. Збийте міксером 3-4 хвилини. Додайте яйця по одному, збиваючи після кожного. Додайте борошно, змішане з розпушувачем, в 3 прийоми. Замісіть м'яке тісто. Розділіть тісто на 2 частини, загорніть у плівку і охолоджуйте в холодильнику 30-40 хвилин.

Формування та випічка:

Розкачайте одну частину тіста між двома аркушами пергаменту в прямокутник 25х35 см. Викладіть яблучну начинку. Накрийте другим шаром тіста, розріжте на 32 прямокутники. Змастіть яйцем, посипте горіхами (за бажанням). Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 20 хвилин. Охолоджуйте на решітці, посипте цукровою пудрою.

Смачні поради:

Для більш насиченого смаку яблук додайте в начинку лимонний сік або цедру.

Замість горіхів можна використовувати мигдальні пластівці або кокосову стружку.

Печиво можна зберігати в герметичному контейнері до 5 днів.

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