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Як приготувати пісочне печиво з ніжною начинкою з яблук: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити пісочне печиво з яблучною начинкою

Вранці хочеться чогось смачного й нескладного? Приготуйте це пісочне печиво з яблучною начинкою! За 20 хвилин випічки ви отримаєте більше 30 ароматних ласощів, які зникають зі столу за лічені хвилини.

Рецептом ніжного пісочного печива з яблучною начинкою, яке готується за 20 хвилин, поділились на сайті "Господинька". Спробуйте це ароматне печиво, і воно стане вашим улюбленим десертом.

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Інгредієнти:

Для тіста:

  • Борошно - 410 г
  • Розпушувач - 1 ч. л.
  • Ванільний цукор - 1 ч. л.
  • Вершкове масло - 200 г
  • Яйця - 2 шт.
  • Цукор - 120 г
  • Сіль - 1/2 ч. л.
  • Горіхи для посипання (за бажанням)

Для начинки:

  • Яблука кислі - 500 г
  • Цукор - 120 г
  • Спеції (за бажанням): кардамон, кориця, духмяний перець

Приготування:

Начинка:

  1. Очистіть яблука від шкірки і натріть на крупній тертці.
  2. Викладіть на сковорідку, додайте цукор і спеції (за бажанням).
  3. Смажте на повільному вогні 20-25 хвилин до м'якості.
  4. Дайте начинці повністю охолонути.

Тісто:

  1. Змішайте м'яке вершкове масло з сіллю, цукром і ванільним цукром. Збийте міксером 3-4 хвилини.
  2. Додайте яйця по одному, збиваючи після кожного.
  3. Додайте борошно, змішане з розпушувачем, в 3 прийоми. Замісіть м'яке тісто.
  4. Розділіть тісто на 2 частини, загорніть у плівку і охолоджуйте в холодильнику 30-40 хвилин.

Формування та випічка:

  1. Розкачайте одну частину тіста між двома аркушами пергаменту в прямокутник 25х35 см.
  2. Викладіть яблучну начинку.
  3. Накрийте другим шаром тіста, розріжте на 32 прямокутники.
  4. Змастіть яйцем, посипте горіхами (за бажанням).
  5. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 20 хвилин.
  6. Охолоджуйте на решітці, посипте цукровою пудрою.

Смачні поради:

  • Для більш насиченого смаку яблук додайте в начинку лимонний сік або цедру.
  • Замість горіхів можна використовувати мигдальні пластівці або кокосову стружку.
  • Печиво можна зберігати в герметичному контейнері до 5 днів.

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