У магазині таких не знайдете: Як приготувати ніжні та натуральні шоколадні пряники

Хто з нас не любить домашню випічку? Ароматні пряники, що тануть в роті, здатні завоювати серця навіть найвибагливіших гурманів. Цей рецепт шоколадних пряників допоможе вам створити справжній шедевр, який стане окрасою вашого столу.

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Порадуйте своїх близьких цим ароматним десертом за рецептом з сайту "Одна хвилина". До тіста можна додати горіхи, цукати або сухофрукти. Замість глазурі можна використовувати шоколадну помадку. Готові пряники можна прикрасити цукровою пудрою, кокосовою стружкою або кондитерськими посипками.

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Інгредієнти:

Для тіста:

Молоко – 200 мл

Борошно – 350 г

Цукор – 220 г

Рослинна олія – 35 г

Яєчний жовток – 1 шт.

Какао-порошок – 50 г

Розпушувач – 15 г

Сода – щіпка

Сіль – щіпка

Прянощі – до смаку

Для глазурі:

Яєчний білок – 1 шт.

Цукрова пудра – 100-150 г

Лимонний сік – 1-2 ч. ложки

Приготування:

Змішайте просіяне борошно та цукор. Додайте гаряче молоко, помішуючи вінчиком. Залиште масу охолонути. Додайте олію, жовток, сіль, какао, розпушувач, соду та добре перемішайте. Поступово додайте борошно, замішуючи липке тісто. Відділіть частину тіста, обсипте борошном. Розкачайте пласт товщиною 8 мм, виріжте пряники. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці 10 хвилин. Для глазурі змішайте цукрову пудру, білок і лимонний сік. Змочіть пряники в глазурі, викладіть на деко, застелене пергаментом. Залиште в теплій духовці до застигання глазурі.

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