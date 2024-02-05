Як приготувати натуральні цукерки з бананом та чорносливом, щоб сподобались дітям

Всі ми знаємо, що магазинні солодощі не завжди корисні для наших дітей. А так хочеться порадувати їх чимось смачненьким. Цукерки можна зберігати в холодильнику протягом тижня.

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Рецептом неймовірно смачних та корисних цукерок, які можна приготувати за лічені хвилини, поділились на сайті noviydoctor. Замість чорносливу можна використовувати інші сухофрукти, такі як курага, інжир або фініки. Якщо у вас немає блендера, можна подрібнити інгредієнти вилкою або перетерти через сито.

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Інгредієнти:

100 г кисломолочного сиру

1 банан (150 г без шкірки)

15 г какао-порошку

50 г чорносливу

1 ст. л. цукрової пудри/меду (за смаком)

+/-100 г кокосової стружки

50 г шоколаду

дрібка солі, ваніль

Приготування:

Змішайте в блендері банан, какао-порошок, кисломолочний сир та чорнослив. Додайте цукрову пудру, дрібку солі та ванільний цукор за смаком. Перебийте масу до однорідності. Додайте кокосову стружку. Розтопіть молочний та чорний шоколад. Додайте до загальної маси та перемішайте. Поставте суміш у холодильник на 30 хвилин. З маси сформуйте круглі цукерки. Обваляйте цукерки в кокосовій стружці, насінні, горішках або кондитерській посыпці.

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