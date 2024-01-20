Як приготувати мегашоколадний кекс: простий рецепт

Для любителів шоколаду пропонуємо рецепт надзвичайно шоколадного кексу. Цей кекс має насичений шоколадний смак і аромат, який не залишить байдужим жодного ласуна.

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Рецептом поділились на сайті Shuba. Маргарин в рецепті можна замінити маслом, волоські горіхи – іншими горіхами на ваш смак. Замість родзинок і горіхів можна додати цукати.

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Інгредієнти:

Маргарин – 200 г

Цукор – 1,5 склянки

Молоко – 0,5 склянки

Какао-порошок – 4 ст. л.

Борошно – 2 склянки

Яйця – 4 шт.

Сода харчова – 0,5 ч. л.

Оцет – 1 ст. л.

Цукор ванільний – за смаком

Родзинки – 250 г

Волоські горіхи – 50 г

Для помадки:

Молоко – 3 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Какао-порошок – 2 ст. л.

Масло вершкове – 50 г

Приготування:

У каструлі розтопіть маргарин або масло, додайте цукор, молоко і какао. Нагрівайте, помішуючи, до повного розчинення інгредієнтів. Зніміть з вогню і дайте охолонути. У яйця всипте ванільний цукор і збийте до пишності. Влийте в яєчну суміш охолоджену шоколадну основу і добре перемішайте. Додайте просіяне борошно, погашену оцтом соду і перемішайте до однорідності. Всипте родзинки і подрібнені горіхи. Перелийте тісто в змащену маслом форму для кексу і випікайте в розігрітій до 180 °C духовці протягом 40-45 хвилин. Для приготування помадки змішайте в каструльці молоко, цукор, какао-порошок і вершкове масло. Нагрівайте на повільному вогні, помішуючи, до повного розчинення інгредієнтів. Готовий кекс полийте гарячою помадкою.

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