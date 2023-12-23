Як приготувати маринований оселедець до новорічного столу: найкращий рецепт
Оселедець – це популярна закуска, яка часто зустрічається на святковому столі. Щоб маринований оселедець вийшов смачним, важливо дотримуватися декількох правил.
Оселедець повинен бути свіжим і якісним. Шкірка повинна бути глянцевою, без сухості або тьмяності. Вона повинна бути цільною, без пошкоджень або потріскань. Оселедець повинен мати приємний морський запах. Рецептом поділились на сайті beszamel.se.pl.
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Як замаринувати оселедець
Для маринування оселедця знадобляться такі інгредієнти:
- 8 філе оселедця
- 2 лимона
- 1 столова ложка цукру або меду
- 1 червона цибулина
- 1 перець чилі
- половина чайної ложки каррі
- 100 мл соняшникової олії
- 1 зубчик часнику
Приготування
- Філе оселедця замочіть у холодній воді на 4 години. За цей час приготуйте маринад.
- Лимонний сік змішайте з цукром або медом, додайте каррі, перець чилі, олію, подрібнений часник і кубики цибулі.
- Відставте маринад у холодильник на 2 години.
- Філе оселедця вийміть з води і обсушіть на паперових рушниках.
- Опустіть філе оселедця в маринад і залиште в холодильнику на 24 години.
- Час від часу помішуйте рибу у маринаді.
Секрети смачного маринування оселедця
- Щоб оселедець вийшов більш ніжним, додайте в маринад трохи молока або сметани.
- Для більш пікантного смаку додайте в маринад трохи гірчиці або хрону.
- Якщо ви хочете, щоб оселедець мав більш насичений колір, додайте в маринад трохи куркуми.
Смачного!
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