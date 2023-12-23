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Як приготувати маринований оселедець до новорічного столу: найкращий рецепт

Ігор Романько

Як швидко замаринувати оселедець

Оселедець – це популярна закуска, яка часто зустрічається на святковому столі. Щоб маринований оселедець вийшов смачним, важливо дотримуватися декількох правил.

Оселедець повинен бути свіжим і якісним. Шкірка повинна бути глянцевою, без сухості або тьмяності. Вона повинна бути цільною, без пошкоджень або потріскань. Оселедець повинен мати приємний морський запах. Рецептом поділились на сайті beszamel.se.pl.

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Як замаринувати оселедець

Для маринування оселедця знадобляться такі інгредієнти:

  • 8 філе оселедця
  • 2 лимона
  • 1 столова ложка цукру або меду
  • 1 червона цибулина
  • 1 перець чилі
  • половина чайної ложки каррі
  • 100 мл соняшникової олії
  • 1 зубчик часнику

Приготування

  1. Філе оселедця замочіть у холодній воді на 4 години. За цей час приготуйте маринад.
  2. Лимонний сік змішайте з цукром або медом, додайте каррі, перець чилі, олію, подрібнений часник і кубики цибулі.
  3. Відставте маринад у холодильник на 2 години.
  4. Філе оселедця вийміть з води і обсушіть на паперових рушниках.
  5. Опустіть філе оселедця в маринад і залиште в холодильнику на 24 години.
  6. Час від часу помішуйте рибу у маринаді.

Секрети смачного маринування оселедця

  • Щоб оселедець вийшов більш ніжним, додайте в маринад трохи молока або сметани.
  • Для більш пікантного смаку додайте в маринад трохи гірчиці або хрону.
  • Якщо ви хочете, щоб оселедець мав більш насичений колір, додайте в маринад трохи куркуми.

Смачного!

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