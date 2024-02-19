Як приготувати червону рибу у вершковому соусі: корисний рецепт

Ця страва поєднує в собі вишуканий смак та користь свіжих інгредієнтів. Червона риба, шпинат та помідори багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які так необхідні нашому організму.

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Цей рецепт з сайту Meta є лише основою, ви можете його змінювати та доповнювати на свій смак. Спробуйте взяти іншу рибу або овочі.

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Інгредієнти:

300 г червоної риби (лосось, форель, горбуша);

150 мл вершків (10-20% жирності);

200 г помідорів;

2 зубчики часнику;

Шпинат (заморожений або свіжий);

Сіль, перець за смаком;

Рослинна олія.

Приготування:

Розігрійте сковороду з олією. Обсмажте рибу до золотистої скоринки з обох боків. Перекладіть на тарілку. На тій же сковороді обсмажте подрібнений часник протягом 30 секунд. Додайте нарізані кубиками помідори та шматочок вершкового масла. Обсмажте протягом 2-3 хвилин. Додайте шпинат і тушкуйте, доки він не зів'яне. Влийте вершки, посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте. Викладіть рибу в сковороду з соусом. Тушкуйте все разом на повільному вогні протягом 2-3 хвилин.

Смачного!

Поради:

Замість червоної риби можна використовувати білу рибу (тріска, хек, минтай).

Додайте до соусу інші овочі, наприклад, цибулю, болгарський перець або гриби.

Замість вершків можна використовувати сметану.

Для більш пікантного смаку додайте до соусу італійські трави або тертий пармезан.

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