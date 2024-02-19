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Як приготувати червону рибу у вершковому соусі: корисний рецепт

Ігор Романько

Як зробити вершковий соус до червоної риби

Ця страва поєднує в собі вишуканий смак та користь свіжих інгредієнтів. Червона риба, шпинат та помідори багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які так необхідні нашому організму.

Цей рецепт з сайту Meta є лише основою, ви можете його змінювати та доповнювати на свій смак. Спробуйте взяти іншу рибу або овочі.

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Інгредієнти:

  • 300 г червоної риби (лосось, форель, горбуша);
  • 150 мл вершків (10-20% жирності);
  • 200 г помідорів;
  • 2 зубчики часнику;
  • Шпинат (заморожений або свіжий);
  • Сіль, перець за смаком;
  • Рослинна олія.

Приготування:

  1. Розігрійте сковороду з олією. Обсмажте рибу до золотистої скоринки з обох боків. Перекладіть на тарілку.
  2. На тій же сковороді обсмажте подрібнений часник протягом 30 секунд. Додайте нарізані кубиками помідори та шматочок вершкового масла. Обсмажте протягом 2-3 хвилин.
  3. Додайте шпинат і тушкуйте, доки він не зів'яне.
  4. Влийте вершки, посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте.
  5. Викладіть рибу в сковороду з соусом. Тушкуйте все разом на повільному вогні протягом 2-3 хвилин.

Смачного!

Поради:

  • Замість червоної риби можна використовувати білу рибу (тріска, хек, минтай).
  • Додайте до соусу інші овочі, наприклад, цибулю, болгарський перець або гриби.
  • Замість вершків можна використовувати сметану.
  • Для більш пікантного смаку додайте до соусу італійські трави або тертий пармезан.

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