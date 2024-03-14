Як приготувати ідеальний сирник за львівським рецептом

Львівський сирник – це не просто десерт, це справжня легенда Галичини! Ніжний, ароматний, з м'яким сирним смаком та цікавими добавками – маком та сухофруктами – він здобув серця гурманів у всьому світі.

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Цей ніжний десерт з європейським характером стане окрасою будь-якого столу. Рецептом цієї страви поділились на сайті Shuba.

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Історія сирника:

Десерт з'явився ще наприкінці 19 століття, ймовірно, як похідний від сирної паски.

Друге життя йому дала Дарія Цвєк, відома кулінарка з СРСР.

Емігранти з Галичини привезли рецепт до США, де він трансформувався у чизкейк.

Особливості львівського сирника:

Використовуються м'які сири: маскарпоне, рикота, "Філадельфія".

Додаються сухофрукти та мак.

Має європейський вишуканий смак.

Інгредієнти:

Для тіста:

Сир маскарпоне – 250 г

Рикота – 250 г

Сир кисломолочний – 250 г

Яйця – 3 шт.

Вершкове масло – 100 г

Цукор – 150 г

Манна крупа – 50 г

Цукор ванільний – 10 г

Цедра лимона – 1 шт.

Сіль – 1/2 ч. л.

Курага – 150 г

Мак – за смаком

Для глазурі:

Шоколад – 100 г

Вершкове масло – 50 г

Сметана – 50 г

Приготування:

Мак залийте окропом, сухофрукти запарте. Змішайте сири, яйця, ванільний цукор, цедру лимона та сіль. Перетріть блендером. Додайте розтоплене масло, цукор, манну крупу. Перемішайте. Розділіть тісто на 2 частини. В одну вмішайте мак, в іншу – сухофрукти. Викладіть тісто у форму з пергаментом: мак – низ, сухофрукти – верх. Випікайте при 170°C 50-60 хвилин. Для глазурі розтопіть шоколад та масло, змішайте зі сметаною. Готовий сирник полийте глазур'ю, прикрасьте ягодами.

Смачного!

Порада:

Замість кураги можна використовувати родзинки, сушену вишню або інші сухофрукти.

Для більш насиченого смаку мак можна попередньо подрібнити.

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