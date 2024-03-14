Як приготувати ідеальний сирник за львівським рецептом
Львівський сирник – це не просто десерт, це справжня легенда Галичини! Ніжний, ароматний, з м'яким сирним смаком та цікавими добавками – маком та сухофруктами – він здобув серця гурманів у всьому світі.
Цей ніжний десерт з європейським характером стане окрасою будь-якого столу. Рецептом цієї страви поділились на сайті Shuba.
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Історія сирника:
- Десерт з'явився ще наприкінці 19 століття, ймовірно, як похідний від сирної паски.
- Друге життя йому дала Дарія Цвєк, відома кулінарка з СРСР.
- Емігранти з Галичини привезли рецепт до США, де він трансформувався у чизкейк.
Особливості львівського сирника:
- Використовуються м'які сири: маскарпоне, рикота, "Філадельфія".
- Додаються сухофрукти та мак.
- Має європейський вишуканий смак.
Інгредієнти:
Для тіста:
- Сир маскарпоне – 250 г
- Рикота – 250 г
- Сир кисломолочний – 250 г
- Яйця – 3 шт.
- Вершкове масло – 100 г
- Цукор – 150 г
- Манна крупа – 50 г
- Цукор ванільний – 10 г
- Цедра лимона – 1 шт.
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Курага – 150 г
- Мак – за смаком
Для глазурі:
- Шоколад – 100 г
- Вершкове масло – 50 г
- Сметана – 50 г
Приготування:
- Мак залийте окропом, сухофрукти запарте.
- Змішайте сири, яйця, ванільний цукор, цедру лимона та сіль. Перетріть блендером.
- Додайте розтоплене масло, цукор, манну крупу. Перемішайте.
- Розділіть тісто на 2 частини. В одну вмішайте мак, в іншу – сухофрукти.
- Викладіть тісто у форму з пергаментом: мак – низ, сухофрукти – верх.
- Випікайте при 170°C 50-60 хвилин.
- Для глазурі розтопіть шоколад та масло, змішайте зі сметаною.
- Готовий сирник полийте глазур'ю, прикрасьте ягодами.
Смачного!
Порада:
- Замість кураги можна використовувати родзинки, сушену вишню або інші сухофрукти.
- Для більш насиченого смаку мак можна попередньо подрібнити.
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