Як приготувати ідеальний салат Цезар на Новий рік: класичний рецепт
Салат Цезар – це одна з найпопулярніших страв італійської кухні. Однак мало хто знає, що справжній Цезар готується без курки, креветок або томатів.
Салат Цезар був створений у 1924 році італійським ресторатором Цезаром Кардіні в Каліфорнії. Кардіні подав салат своїм клієнтам, які були дуже задоволені його смаком. З тих пір салат Цезар став однією з найпопулярніших страв в усьому світі. Даним рецептом поділився Марко Черветті.
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Інгредієнти (на 4 порції)
- 100 г салату Романо
- 15 г пармезану
- 80 г сухариків
- 25 г філе анчоусів
- 1 зубчик часнику
- 2 жовтки
- 15 мл лимонного соку
- 10 мл вустерського соусу
- 80 г зернистої гірчиці
- 30 мл оливкової олії
Приготування
- У блендер покладіть філе анчоусів, пропущений через прес зубчик часнику, вустерський соус, гірчицю, 2 жовтки та сік половинки лимона. Усе добре збийте.
- Продовжуючи збивати, поступово додайте тоненькою цівкою оливкову олію. Має вийти густий соус, схожий на домашній майонез.
- Поріжте листя салату, викладіть на тарілку та полийте їх соусом. Зверху покладіть сухарики та додайте пармезан – пластівці або тертий на грубу тертку.
Поради
- Для приготування соусу можна використовувати анчоуси в олії або в солоному розсолі.
- Якщо ви не любите анчоуси, їх можна замінити на каперси або оливки.
- Сухарі для салату Цезар можна приготувати самостійно або купити готові.
- Пармезан можна замінити на інший твердий сир, наприклад, грюйер або пекорино.
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