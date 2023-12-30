Як приготувати ідеальний салат Цезар на Новий рік: класичний рецепт

Салат Цезар – це одна з найпопулярніших страв італійської кухні. Однак мало хто знає, що справжній Цезар готується без курки, креветок або томатів.

Відео дня

Салат Цезар був створений у 1924 році італійським ресторатором Цезаром Кардіні в Каліфорнії. Кардіні подав салат своїм клієнтам, які були дуже задоволені його смаком. З тих пір салат Цезар став однією з найпопулярніших страв в усьому світі. Даним рецептом поділився Марко Черветті.

Також читайте: Не потребує випікання: рецепт новорічного десерту з білим шоколадом

Інгредієнти (на 4 порції)

100 г салату Романо

15 г пармезану

80 г сухариків

25 г філе анчоусів

1 зубчик часнику

2 жовтки

15 мл лимонного соку

10 мл вустерського соусу

80 г зернистої гірчиці

30 мл оливкової олії

Приготування

У блендер покладіть філе анчоусів, пропущений через прес зубчик часнику, вустерський соус, гірчицю, 2 жовтки та сік половинки лимона. Усе добре збийте. Продовжуючи збивати, поступово додайте тоненькою цівкою оливкову олію. Має вийти густий соус, схожий на домашній майонез. Поріжте листя салату, викладіть на тарілку та полийте їх соусом. Зверху покладіть сухарики та додайте пармезан – пластівці або тертий на грубу тертку.

Поради

Для приготування соусу можна використовувати анчоуси в олії або в солоному розсолі.

Якщо ви не любите анчоуси, їх можна замінити на каперси або оливки.

Сухарі для салату Цезар можна приготувати самостійно або купити готові.

Пармезан можна замінити на інший твердий сир, наприклад, грюйер або пекорино.

Радимо також звернути увагу на рецепт прозорого холодцю на свята.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!