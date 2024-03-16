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Як приготувати дієтичні сирники з апельсиновою цедрою: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити дієтичні сирники з апельсиновою цедрою в духовці

Хто не любить сирники? Цей ніжний десерт з дитинства обожнюють і дорослі, і малеча. Я знаю, як багато людей шукають рецепти сирників без смаження на олії. І ось він! Сьогодні ми приготуємо сирники в духовці.

Сирники за рецептом з сайту elle.ua виходять дуже ніжними, сирними та ароматними. До речі, ви можете додати до сирної маси інші інгредієнти: курагу, цукати, горіхи або сухофрукти. Експериментуйте та знаходьте свої ідеальні поєднання.

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Ідеальний варіант для тих, хто стежить за фігурою або просто не любить жирну їжу.

Інгредієнти:

  • 450-500 г сиру (краще обирати сухий і однорідно-кремовий)
  • 1 яйце
  • 50-80 г пшеничного борошна (може знадобитися більше або менше, залежно від вологості сиру)
  • 100 г цукру (або за смаком)
  • 50-75 г родзинок (за бажанням)
  • 10 г ванільного цукру
  • 1 щіпка солі
  • Полуниця, апельсинова цедра (за бажанням)
  • Сметана (за бажанням)

Приготування:

  1. Розімніть сир виделкою, додайте цукор, ванільний цукор, сіль і яйце. Ретельно перемішайте.
  2. Додайте борошно і знову перемішайте до однорідної маси. Чим краще ви вимісите тісто, тим ніжнішими будуть сирники.
  3. Сформуйте сирники бажаного розміру. З цієї кількості інгредієнтів виходить 12-15 штук.
  4. Викладіть сирники на деко, застелене пергаментом.
  5. Випікайте в духовці при 180°C протягом 20 хвилин (в режимі конвекції).
  6. Подавайте сирники ще теплими з полуницею, апельсиновою цедрою або сметаною.

Смачного!

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