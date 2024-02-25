Як приготувати ароматні сосиски в тісті за 30 хвилин: простий рецепт
Діти просять приготувати смаколики? Як на рахунок ароматних сосисок в тісті? Приготувати страву досить легко та для цього вам знадобиться всього 30 хвилин.
Рецептом поділилося видання Shuba. Родзинка цієї страви в тому, що для неї використовується готове листкове тісто, яке надає страві легкості та хрусткості. Вам потрібно просто обгорнути сосиски цим тістом та запекти в духовці.
Інгредієнти:
- Листкове тісто – 500 г.
- Пшеничне борошно – 1 ст. л.
- Куряче яйце – 1 шт.
- Молочні сосиски – 16 шт.
- Сіль – за смаком
- Пучок петрушки.
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Приготування:
- Розкатайте тісто до прямокутної форми (48×32 см). Розріжте на маленькі прямокутники на 16 рівних частин.
- Змастіть один кінець прямокутника збитим яйцем, а на інший покладіть сосиску. Додайте трохи солі та петрушку.
- Заверніть сосиску в тісто.
- Поставте сосиски в тісті до холодильника на 20 хвилин. Зробіть надрізи зверху, коли тісто застигне.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Змастіть верх тіста збитим яйцем та випікайте страву протягом 25-30 хвилин або доки тісто не стане золотистим і хрустким.
- Вийміть з духовки, дайте трохи охолонути та подавайте до столу.
Не зволікайте, спробуйте цей рецепт вже сьогодні, і ваша родина буде в захваті. Смачного!
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