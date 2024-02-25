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Як приготувати ароматні сосиски в тісті за 30 хвилин: простий рецепт

Діана Бондаренко

Як приготувати ароматні сосиски в тісті за 30 хвилин: простий рецепт

Діти просять приготувати смаколики? Як на рахунок ароматних сосисок в тісті? Приготувати страву досить легко та для цього вам знадобиться всього 30 хвилин.

Рецептом поділилося видання Shuba. Родзинка цієї страви в тому, що для неї використовується готове листкове тісто, яке надає страві легкості та хрусткості. Вам потрібно просто обгорнути сосиски цим тістом та запекти в духовці.

Інгредієнти:

  • Листкове тісто – 500 г.
  • Пшеничне борошно – 1 ст. л.
  • Куряче яйце – 1 шт.
  • Молочні сосиски – 16 шт.
  • Сіль – за смаком
  • Пучок петрушки.

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Приготування:

  • Розкатайте тісто до прямокутної форми (48×32 см). Розріжте на маленькі прямокутники на 16 рівних частин. 
  • Змастіть один кінець прямокутника збитим яйцем, а на інший покладіть сосиску. Додайте трохи солі та петрушку.
  • Заверніть сосиску в тісто.
  • Поставте сосиски в тісті до холодильника на 20 хвилин. Зробіть надрізи зверху, коли тісто застигне.
  • Розігрійте духовку до 200 градусів.
  • Змастіть верх тіста збитим яйцем та випікайте страву протягом 25-30 хвилин або доки тісто не стане золотистим і хрустким. 
  • Вийміть з духовки, дайте трохи охолонути та подавайте до столу.

Не зволікайте, спробуйте цей рецепт вже сьогодні, і ваша родина буде в захваті. Смачного!

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