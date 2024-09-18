Як правильно саджати тюльпани восени: садівники дали корисні поради
Тюльпани, улюбленці багатьох дачників, потребують особливого підходу до посадки. Хоча їх можна висаджувати і навесні, найкращі результати дає осіння посадка. Розглянемо детальніше, коли і як правильно садити тюльпани для отримання пишного цвітіння. Про це пише Уніан.
Оптимальні терміни посадки тюльпанів в Україні
Фахівці з квітникарства рекомендують висаджувати цибулини тюльпанів саме восени. Це пов'язано з тим, що для формування квітки цибулині необхідний період холоду. Весняна посадка з попереднім пророщуванням у холодильнику не завжди дає бажаний результат.
Найсприятливіший період для посадки тюльпанів – з середини вересня до середини жовтня, залежно від регіону та погодних умов. Важливо враховувати, що цибулинам потрібно близько 4 тижнів для укорінення. Тому їх слід висаджувати приблизно за місяць до настання стійких холодів, щоб запобігти вимерзанню.
У випадку раннього настання морозів рекомендується мульчувати посадки сухим листям, компостом або торфом.
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Правила посадки цибулин тюльпанів
Перед висадкою необхідно ретельно оглянути цибулини:
- Вони повинні бути здоровими, щільними, без пошкоджень
- Оптимальний діаметр – 3-4 см
- Дрібніші цибулини можуть зацвісти лише наступного року
Для профілактики захворювань цибулини можна обробити фунгіцидом протягом 30 хвилин перед посадкою.
Процес посадки:
- Обирають сонячну ділянку з пухким ґрунтом
- Відстань між цибулинами – 10-15 см
- Глибина посадки – три висоти цибулини (для важких ґрунтів – дві висоти)
- Дрібні цибулини висаджують на глибину близько 8 см
Для покращення росту в кожну лунку рекомендується додати по 1 чайній ложці подвійного суперфосфату та деревної золи, змішавши їх з ґрунтом.
Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися пишним цвітінням тюльпанів наступної весни.
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