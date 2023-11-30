Як правильно приготувати домашні чипси з фруктів та овочів

Домашні чипси з фруктів і овочів – це смачна і корисна альтернатива магазинним чіпсам. Вони містять багато вітамінів, мінералів і клітковини, і їх можна приготувати з будь-яких фруктів і овочів, які вам подобаються.

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Загалом сушіння фруктів та овочів у домашніх умовах – це ще один спосіб зберегти урожай та отримати поживні корисні чипси у будь-яку пору року. Читайте у статті, як це правильно зробити.

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Для чипсів підійдуть кабачки, селера, гарбузи, баклажани. Якщо ж ви хочете солодкі, то беріть груші, сливи, яблука, брусницю, журавлину, малину, полуницю, чорницю тощо.

Як підготувати фрукти та овочі для сушіння?

Обирайте свіжі та стиглі плоди, а деякі овочі, як-от селера та гарбуз треба очистити від шкірки. Нарізайте на тоненькі слайси товщиною 3-5 мм, замочіть у трішки підсоленій воді на 5 хвилин, далі просушіть на паперовому рушникові.

Кислі ягоди треба замочувати у сиропі зі стевії. Для цього закип'ятіть воду, додайте підсолоджувач і додайте ягоди у сироп, залиште на 8-10 годин. Після викиньте яблука на сито, щоб сироп стік.

Для яблук, слив та груш треба особлива підготовка, оскільки вони також потребують замочування у воді з лимонною кислоти для збереження зовнішнього вигляду.

Як сушити плоди?

Для сушіння можна використовувати дегідратор, сушарку для овочів та фруктів, або ж звичайну духовку. Тільки в останньому випадку на деко потрібно викласти пергамент або силіконовий килимок, куди треба викласти в один шар нарізані овочі та фрукти. Сушіть за температури до 80 градусів приблизно 8-12 годин. При цьому духовку треба тримати відчиненою для циркуляції повітря. Періодично овочі та фрукти потрібно перевертати, а ягоди перемішувати.

Коли чипси підсушаться, дістаньте їх та залиште "відпочивати" при кімнатній температурі. Потім можна забирати в паперові або тканинні мішечки, або ж у скляні банки.

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