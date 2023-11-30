Кулінари розкрили хитрощі, завдяки яким очищена картопля не буде чорніти
Дуже зручно заздалегідь почистити овочі, щоб процес готування пришвидшити, а страви були свіжими. Проте проблемою є те, що улюблена нами картопля чорніє після контакту з повітрям.
Кулінари розповіли, як зробити так, щоб сира очищена картопля не потемніла і не втратила смак. Здебільшого люди звикли залишати картоплю у мисці з холодною водою на 3-4 години.
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Існують й інші ефективні методи, на думку досвідчених кулінарів. До прикладу, ви можете збільшити термін зберігання очищеної картоплі до 24 годин, якщо замочену картоплю нарізати та поставити в холодильник, але потрібно додати трішки лимонної кислоти або скибочку лимона.
Також можна ошпарювати картоплю окропом, щоб вона не встигла потемніти. Є й інший спосіб – використання харчової плівки, але кожну картоплину треба загортати окремо, а потім відправити в холодильник. Проте це може зайняти багато часу.
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