Як правильно носити шпильку від пристріту, щоб оберіг справді працював

Шпилька від пристріту – це простий і доступний оберіг, який використовується для захисту від негативного впливу інших людей. Вважається, що шпилька може відвести пристріт та недобрі погляди, через що виникають різні проблеми зі здоров'ям, такі як хвороби, поганий настрій, невдачі тощо.

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Виявляється, що багато хто неправильно носить цей оберіг. Езотерики наголошують, що користь та ефективність шпильки залежить від того, як її носять. Якщо це зробити неправильно, то захисту від неї не буде.

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На думку експертів, найкраще обирати компактні обереги, які непомітно захистять від недобрих людей та поглядів. Буде більше кориті від шпильки, якщо вона не буде привертати увагу оточуючих та господаря.

Не так важливо метал, з якого виготовлено оберіг (чи це нержавійка, срібло або золото). Найголовніше – правильно носити. Також можна використовувати шпильки з різними символами, такими як хрестики, зірки або інші обереги.

Шпилька від пристріту повинна бути приколота з виворітного боку одягу, головкою вниз. Цей напрямок вважається більш ефективним, оскільки він спрямований на негативну енергію. Шпильку можна приколоти на будь-якому місці одягу, але найчастіше її приколюють на плечі, груди або шию.

Таким чином, нечисті сили, які мешкають у нижньому світі, не зашкодять людині. Якщо шпилька розкрилася і впала, то її вже не можна використовувати, і краще замінити.

Нагадаємо, коли ви вирішуєте позбутися свого старого гаманця, важливо знати, як це зробити належним чином, щоб не принести негативної енергії у своє благополуччя та фінанси.

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