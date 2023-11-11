Як правильно зберігати буряк, щоб він не псувався до наступного врожаю

Зібрати урожай восени – тільки половина справи. Адже дуже важливо зберегти його взимку.

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Буряк – це овоч, який має тривалий термін зберігання. При правильному умовах він може зберігатися до 6-12 місяців. Існують різні способи, як це зробити: ящики з піском або глиною, пакети тощо.

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Як зберігати буряки у погребі або підвалі

Цей спосіб є найбільш поширеним. Буряк необхідно ретельно очистити від землі і сміття, а також відрізати хвостики і корінці. Потім буряк потрібно розкласти в ящики або на полиці і засипати піском або тирсою, які допоможуть запобігти псуванню буряка.

Ще один спосіб зберігання у льоху – звичайні поліетиленові пакети, у які треба покласти підсушені від землі коренеплоди. Важливо зрізати з буряка бадилля, залишивши пеньок в 1-1,5 см.

Обирайте тільки овочі без ознак пошкоджень і розкладіть їх у пакети по кілька штук. Як мішечок буде заповнений, випустіть із нього повітря (найзручніше зробити це за допомогою пилососа). Після цього зав’яжіть пакетики і розвісьте їх у підвалі чи льоху.

Зберігання буряка у холодильнику

Буряк можна зберігати в холодильнику в поліетиленових пакетах, контейнерах, папері або фользі. Однак термін зберігання буряка в холодильнику буде значно коротшим, ніж у погребі або підвалі, близько 2 місяців.

Як зберігати буряк у морозильнику

Буряк можна заморожувати. Для цього його необхідно очистити, нарізати на кубики або брусочки і заморозити в контейнерах або пакетах. Заморожений буряк можна зберігати до 1 року.

Ось кілька порад, які допоможуть вам зберегти буряк якомога довше:

Вибирайте для зберігання буряк середнього розміру, без пошкоджень і плям.

Не зберігайте буряк разом з іншими овочами, які виділяють газ етилен, наприклад, з яблуками, бананами або грушами. Етилен може прискорити псування буряка.

Регулярно перевіряйте буряк на предмет пошкоджень. Якщо ви помітили пошкодження, видаліть їх.

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