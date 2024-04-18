Як пофарбувати яйця на Великдень у смарагдовий колір: лайфхаки від господинь

Наближається Великдень, а це значить, що час готувати святкове частування! Окрім традиційних червоних, синіх та жовтих яєць, ви можете потішити себе та близьких незвичайними кольорами. Смарагдовий - чудовий вибір, адже він символізує багатство, весну та нове життя. Про це пише glavred.

1. За допомогою натуральних барвників:

Інгредієнти:

Яйця

2 столові ложки меленої кави

1 столова ложка куркуми

5 пакетиків чаю каркаде

Сіль

Вода

Інструкція:

Підготуйте яйця: Ретельно вимийте яйця з милом, щоб видалити жир і бруд. Зваріть яйця: Помістіть яйця в каструлю з холодною водою і додайте 1 столову ложку солі. Доведіть до кипіння і варіть 10-15 хвилин. Приготуйте барвник: У той час поки яйця варяться, заваріть чай каркаде в 1 літрі води. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і залиште кип'ятитися 5 хвилин. Додайте каву, куркуму і добре перемішайте. Пофарбуйте яйця: Обережно дістаньте варені яйця з каструлі та помістіть їх у каструлю з барвником. Переконайтеся, що яйця повністю покриті рідиною. Залиште яйця в барвнику на 30-45 хвилин, залежно від бажаного відтінку. Чим довше яйця перебуватимуть у барвнику, тим більш насиченим буде колір. Охолодіть яйця: Дістаньте яйця з барвника і дайте їм охолонути на паперових рушниках. Додатковий крок: Для блиску можна натерти яйця оливковою олією.

Важливо:

Для більш інтенсивного кольору можна використовувати міцну каву або подрібнити кавові зерна.

Замість чаю каркаде можна використовувати чай гібіскус.

Якщо ви хочете отримати більш м'який смарагдовий колір, можна додати трохи жовтого харчового барвника.

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2. За допомогою харчових барвників:

Інгредієнти:

Яйця

Харчовий барвник зеленого кольору

Харчовий барвник синього кольору

Вода

Оцет

Рукавички

Інструкція:

Підготуйте робоче місце: Застеліть робочу поверхню харчовою плівкою або газетою, щоб захистити її від барвника. Надіньте рукавички: Одягніть рукавички, щоб захистити руки від барвника. Приготуйте розчин для фарбування: У каструлю налийте 1 літр води і додайте 1 столову ложку оцту. Доведіть до кипіння. Додайте барвники: Додайте в киплячу воду кілька крапель зеленого та синього харчових барвників, щоб отримати бажаний відтінок смарагдового кольору. Пофарбуйте яйця: Обережно опустіть варені яйця в розчин з барвником. Переконайтеся, що яйця повністю покриті рідиною. Залиште яйця в барвнику на 5-10 хвилин, залежно від бажаного відтінку. Охолодіть яйця: Дістаньте яйця з барвника і дайте їм охолонути на паперових рушниках.

Нагадаємо, ми вже писали, як оригінально пофарбувати яйця на Великдень.

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