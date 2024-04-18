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Як пофарбувати яйця на Великдень у смарагдовий колір: лайфхаки від господинь

Ціхоцька Марія

Як пофарбувати яйця на Великдень у смарагдовий колір: лайфхаки від господинь

Наближається Великдень, а це значить, що час готувати святкове частування! Окрім традиційних червоних, синіх та жовтих яєць, ви можете потішити себе та близьких незвичайними кольорами. Смарагдовий - чудовий вибір, адже він символізує багатство, весну та нове життя. Про це пише glavred.

1. За допомогою натуральних барвників:

Інгредієнти:

  • Яйця
  • 2 столові ложки меленої кави
  • 1 столова ложка куркуми
  • 5 пакетиків чаю каркаде
  • Сіль
  • Вода

Інструкція:

  1. Підготуйте яйця: Ретельно вимийте яйця з милом, щоб видалити жир і бруд.
  2. Зваріть яйця: Помістіть яйця в каструлю з холодною водою і додайте 1 столову ложку солі. Доведіть до кипіння і варіть 10-15 хвилин.
  3. Приготуйте барвник: У той час поки яйця варяться, заваріть чай каркаде в 1 літрі води. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і залиште кип'ятитися 5 хвилин. Додайте каву, куркуму і добре перемішайте.
  4. Пофарбуйте яйця: Обережно дістаньте варені яйця з каструлі та помістіть їх у каструлю з барвником. Переконайтеся, що яйця повністю покриті рідиною. Залиште яйця в барвнику на 30-45 хвилин, залежно від бажаного відтінку. Чим довше яйця перебуватимуть у барвнику, тим більш насиченим буде колір.
  5. Охолодіть яйця: Дістаньте яйця з барвника і дайте їм охолонути на паперових рушниках.
  6. Додатковий крок: Для блиску можна натерти яйця оливковою олією.

Важливо:

  • Для більш інтенсивного кольору можна використовувати міцну каву або подрібнити кавові зерна.
  • Замість чаю каркаде можна використовувати чай гібіскус.
  • Якщо ви хочете отримати більш м'який смарагдовий колір, можна додати трохи жовтого харчового барвника.

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2. За допомогою харчових барвників:

Інгредієнти:

  • Яйця
  • Харчовий барвник зеленого кольору
  • Харчовий барвник синього кольору
  • Вода
  • Оцет
  • Рукавички

Інструкція:

  1. Підготуйте робоче місце: Застеліть робочу поверхню харчовою плівкою або газетою, щоб захистити її від барвника.
  2. Надіньте рукавички: Одягніть рукавички, щоб захистити руки від барвника.
  3. Приготуйте розчин для фарбування: У каструлю налийте 1 літр води і додайте 1 столову ложку оцту. Доведіть до кипіння.
  4. Додайте барвники: Додайте в киплячу воду кілька крапель зеленого та синього харчових барвників, щоб отримати бажаний відтінок смарагдового кольору.
  5. Пофарбуйте яйця: Обережно опустіть варені яйця в розчин з барвником. Переконайтеся, що яйця повністю покриті рідиною. Залиште яйця в барвнику на 5-10 хвилин, залежно від бажаного відтінку.
  6. Охолодіть яйця: Дістаньте яйця з барвника і дайте їм охолонути на паперових рушниках.

Нагадаємо, ми вже писали, як оригінально пофарбувати яйця на Великдень.

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