Як підживлювати плодові дерева, щоб вони пишно цвіли, а фрукти були солодкими
Весна – пора не лише оновлення природи, але й час подбати про майбутній урожай. Щоб дерева та кущі рясно цвіли та плодоносили, їм потрібна наша допомога – підживлення.
Підгодувавши свої плодові дерева та ягідні кущі навесні, ви можете бути впевнені, що отримаєте щедрий урожай смачних та соковитих плодів. Про це пише noviydoctor.com.
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Чому важливо підгодовувати плодові дерева та ягідні кущі?
- Ґрунт з часом виснажується, а рослинам для росту та розвитку потрібні поживні речовини.
- Підживлення допомагає деревам та кущам краще цвісти, зав'язувати більше плодів, а також робить їх більш стійкими до хвороб та шкідників.
- Плоди з підживлених рослин стають більшими, соковитішими та смачнішими.
Які добрива використовувати?
- Мінеральні добрива: аміачна селітра, сечовина, калійна сіль, сульфат калію, доломітове борошно.
- Органічні добрива: перегній, компост, гній (у перепрілому вигляді).
Коли і як вносити добрива?
- Березень-квітень: В цей час дерева потребують азоту, який сприяє росту листя та пагонів.
- Квітень-травень: Під час цвітіння та зав'язування плодів важливо дати рослинам комплексні добрива з мікроелементами (бор, калій, кальцій).
- Травень-червень: В період наливу плодів дерева потребують калію, який покращує їх смак та сприяє визріванню.
Способи підживлення:
- Кореневе підживлення: Добрива вносяться в ґрунт навколо стовбура дерева або куща.
- Позакореневе підживлення: Добрива розводяться водою та використовуються для обприскування листя.
Важливо!
- Перед внесенням добрив ґрунт навколо дерева або куща потрібно зволожити.
- Не перегодовуйте рослини, адже це може їм зашкодити.
- Дотримуйтесь інструкції щодо застосування добрив.
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