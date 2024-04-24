Як підживлювати плодові дерева, щоб вони пишно цвіли, а фрукти були солодкими

Весна – пора не лише оновлення природи, але й час подбати про майбутній урожай. Щоб дерева та кущі рясно цвіли та плодоносили, їм потрібна наша допомога – підживлення.

Підгодувавши свої плодові дерева та ягідні кущі навесні, ви можете бути впевнені, що отримаєте щедрий урожай смачних та соковитих плодів. Про це пише noviydoctor.com.

Читайте також: Як правильно підгодовувати півонії навесні для рясного цвітіння: поради експертів

Чому важливо підгодовувати плодові дерева та ягідні кущі?

Ґрунт з часом виснажується, а рослинам для росту та розвитку потрібні поживні речовини.

Підживлення допомагає деревам та кущам краще цвісти, зав'язувати більше плодів, а також робить їх більш стійкими до хвороб та шкідників.

Плоди з підживлених рослин стають більшими, соковитішими та смачнішими.

Які добрива використовувати?

Мінеральні добрива: аміачна селітра, сечовина, калійна сіль, сульфат калію, доломітове борошно.

аміачна селітра, сечовина, калійна сіль, сульфат калію, доломітове борошно. Органічні добрива: перегній, компост, гній (у перепрілому вигляді).

Коли і як вносити добрива?

Березень-квітень: В цей час дерева потребують азоту, який сприяє росту листя та пагонів.

В цей час дерева потребують азоту, який сприяє росту листя та пагонів. Квітень-травень: Під час цвітіння та зав'язування плодів важливо дати рослинам комплексні добрива з мікроелементами (бор, калій, кальцій).

Під час цвітіння та зав'язування плодів важливо дати рослинам комплексні добрива з мікроелементами (бор, калій, кальцій). Травень-червень: В період наливу плодів дерева потребують калію, який покращує їх смак та сприяє визріванню.

Способи підживлення:

Кореневе підживлення: Добрива вносяться в ґрунт навколо стовбура дерева або куща.

Добрива вносяться в ґрунт навколо стовбура дерева або куща. Позакореневе підживлення: Добрива розводяться водою та використовуються для обприскування листя.

Важливо!

Перед внесенням добрив ґрунт навколо дерева або куща потрібно зволожити.

Не перегодовуйте рослини, адже це може їм зашкодити.

Дотримуйтесь інструкції щодо застосування добрив.

Пропонуємо також дізнатися, як посадка троянд навесні може призвести до пишного цвітіння.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!