Як обрізати клематиси, щоб добре пережили холод: поради садівників

Клематис – витончена декоративна ліана, що часто прикрашає ландшафтні дизайни. Ця квітка вражає своєю здатністю адаптуватися до різних погодних умов та кліматичних зон. Однак, для забезпечення пишного цвітіння, здорового росту та успішної зимівлі необхідно враховувати особливості сорту, правильно обрізати та захищати рослину в холодну пору року. Про це пише zahid.net.

Категорії обрізки клематисів

Існує три основні категорії клематисів, які відрізняються методами догляду та обрізки. До першої належать види, які не потребують зимової обрізки, оскільки квітнуть на торішніх пагонах. Ці рослини часто відносять не до клематисів, а до княжиків, як зазначає "Флористікс".

Перша категорія

Ці клематиси зацвітають на здерев'янілих минулорічних пагонах досить рано, зазвичай наприкінці весни. До цієї групи також входять вишукані сорти з великими махровими квітками, які формуються лише на торішніх пагонах, тому їх не можна обрізати. Якщо обрізка все ж необхідна, вона має бути надзвичайно делікатною.

Зимове укриття цих клематисів вимагає особливої уваги, адже потрібно зберегти всю надземну частину, застосовуючи метод сухого укриття, подібно до захисту троянд. Однак, на відміну від жорстких трояндових пагонів, клематис легко відв'язати, і він природно ляже на землю.

Друга категорія

До цієї групи належать клематиси, що квітнуть двічі за сезон: на пагонах поточного та минулого років. Перша хвиля цвітіння припадає на початок літа і включає деякі махрові сорти. Цікаво, що перше цвітіння відбувається махровими квітками на торішніх пагонах, а друге – простими квітками. Період цвітіння триває до кінця літа – початку осені.

Третя категорія

Цю групу формують клематиси, що цвітуть на пагонах поточного року. Вони відновлюють ріст навесні і починають квітнути в середині літа. Наприклад, сорт Хейлі гібрид вирізняється своєю привабливістю та рясним цвітінням. Частина квітів вже відцвіла, а на інших з'явилися пухнасті насіннєві султанчики. Квітки цього сорту мають ніжний рожево-бузковий відтінок з легко гофрованими пелюстками.

Такі кущі потребують обрізки. Оскільки збереження цих стебел не є необхідним, їх можна просто зрізати біля опори. Якщо ж ви маєте інший сорт, де ці пагони слід зберегти, будьте обережні та не обрізайте їх хаотично.

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Підготовка клематиса до зими

Деякі радять укладати клематис кільцем, але це не рекомендується через крихкість стебел і можливість відшарування кори. Спроба закрутити стебла може призвести до їх пошкодження. Хоча рослина зможе відновитися наступного року, це негативно вплине на її загальний стан.

Краще обережно укладати стебла, не скручуючи їх. Потім вкрийте нижню частину клематиса ялиновим гіллям, а зверху накрийте спанбондом. Якщо поблизу немає соснового лісу, використайте гілки від кущів смородини або декоративних чагарників, які потребують прорідження.

На зиму видаліть опору для клематиса, щоб захистити її від опадів. Навесні, коли з'являться перші пагони, направте їх, прив'яжіть м'якими мотузками, і вони швидко почнуть плестися по опорі.

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