Як втричі збільшити родючість ґрунту: спробуйте розкидати по городі ці зерна

Як з'ясувалося, кава корисна не лише для енергійного початку дня. Досвідчені городники використовують кавові зерна та гущу для удобрення ґрунту. Це одне з найдієвіших добрив, яке збагачує землю необхідними речовинами та покращує її склад.

Якщо застосувати таке підживлення восени, у новому сезоні можна очікувати рясного врожаю з городу. Про це пише ТСН.

Чому кавові зерна є ідеальним добривом

Кавові зерна містять значну кількість азоту, який є важливим елементом для розвитку та росту рослин. Крім цього, у каві є ще багато інших цінних мікроелементів, які позитивно впливають на стан ґрунту. Органічні кислоти та мінерали, що залишаються у кавовій гущі, стимулюють розвиток оцтовокислих бактерій, що суттєво покращує родючість і структуру ґрунту. Ці речовини також зміцнюють коріння рослин та підвищують їхню стійкість до несприятливих умов, таких як засуха або низькі температури.

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Як правильно використовувати кавові зерна для підживлення ґрунту

Існує декілька методів використання кавових зерен або їх відходів як добрива. Один із найпростіших – це розсипати подрібнені зерна на грядках. Для цього потрібно приблизно 5 грамів кави на кожні 10 метрів земельної площі. Також можна використовувати кавову гущу. Рівномірне нанесення зерен або гущі дозволить зберігати оптимальний рівень кислотності ґрунту та підтримувати його родючість на наступний сезон.

Для кращої взаємодії кави з кореневою системою рослин подрібнені зерна та гущу варто змішати з ґрунтом. Це означає, що каву слід розсипати по поверхні ділянки, а потім перекопати землю. Такий підхід сприятиме кращому засвоєнню рослинами корисних речовин із кавового добрива.

Можна також зробити рідке добриво у вигляді кавового настою для поливу рослин. Найкраще використовувати таке підживлення навесні. Для цього візьміть подрібнені зерна кави та залийте їх теплою водою у співвідношенні 1:5. Якщо використовуєте кавову гущу, пропорцію можна збільшити вдвічі. Настоювати добриво потрібно протягом 24 годин, після чого розбавте його водою та полийте рослини під корінь.

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