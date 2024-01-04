Наче з Мексики: Як виростити кактус великим

Кактуси – це невибагливі рослини, які можуть прикрасити будь-який інтер'єр. Однак, щоб вони зацвіли, потрібно знати деякі правила догляду.

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Кактуси люблять яскраве світло, тому найкраще місце для них – підвіконня, куди потрапляє багато сонячних променів. Якщо такого місця немає, можна використовувати штучне освітлення, пише noviydoctor.

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Для цвітіння кактусу потрібна температура в межах +20…25°C. При більш низькій або високій температурі квітка може не зацвісти або навіть загинути.

Кактуси поливають тільки тоді, коли земля в горщику повністю висохне. При цьому намагайтеся не потрапляти водою на листя та квіти.

Для цвітіння кактусу потрібно підживлювати кожні 2-3 тижні спеціальними добривами для кактусів. При цьому важливо дотримуватися інструкції на упаковці, щоб не нашкодити рослині.

Перед цвітінням кактусу потрібно забезпечити стан спокою. Для цього взимку скорочують полив і припиняють підживлення, а також переносять горщик у темне та прохолодне місце з температурою від +10° до +15°C.

Якщо ви дотримуватиметеся цих правил, то ваш кактус обов'язково зацвіте. Однак, слід пам'ятати, що кожна рослина індивідуальна, і може знадобитися деякий час, щоб вона зацвіла.

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