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Каструлі будуть ідеально чисті: Як та навіщо варити шкірку від яблук

Ігор Романько

Як очистити каструлі за допомогою шкірки від яблук

Хто з нас не любить яблука? Ці смачні та корисні фрукти доступні нам цілий рік. Але чи знаєте ви, що шкірку з яблук можна не викидати, а використовувати для вирішення серйозної проблеми на кухні?

Виявляється, вона містить велику кількість оцтової кислоти, яка вступає в реакцію з алюмінієм. Завдяки цьому ви можете легко позбутися нагару на каструлі та зробити її знову блискучою, пише ТСН.

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Як використовувати яблучні шкірки для очищення каструль?

  1. Наріжте шкірку 2-3 яблук на маленькі шматочки.
  2. Покладіть шматочки шкірки в каструлю.
  3. Залийте водою.
  4. Доведіть до кипіння.
  5. Залиште на кілька хвилин.

В результаті нагар зникне, а ваша кухня наповниться приємним яблучним ароматом.

З них можна приготувати натуральний яблучний оцет, який чудово підходить для очищення різних поверхонь.

Як приготувати яблучний оцет?

  1. Наріжте шкірки на дрібні шматочки.
  2. Покладіть у банку.
  3. Залийте 1 літром води з 5 столовими ложками цукру.
  4. Накрийте марлею.
  5. Залиште на 2 тижні, щодня перемішуючи дерев'яною ложкою.
  6. Процідіть.

Оцет буде готовим, коли шкірки опустяться на дно, а на поверхні з'явиться пінка.

Яблучний оцет також можна використовувати для приготування салатів, маринадів та інших страв. Шкірку яблук можна висушити і використовувати для приготування чаю.

Зберігайте яблучний оцет у прохолодному місці.

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