Буде готова за 30 хвилин: як швидко замаринувати червону рибу до святкового столу

Не всі про це знають, але неправильне маринування може зіпсувати смак навіть такого делікатесу, як червона риба.

Важливо уникати помилок у швидкому посолі, щоб зберегти користь цього продукту і не перетворити його на рибоподібний шматок зі спеціями. Про це пише сайт "Патріоти України".

Як швидко та смачно промаринувати червону рибу

Якщо вам потрібно швидко приготувати червону рибу для закусок або бутербродів, просто наріжте філе на тонкі слайси. Розкладіть їх у контейнери для їжі в один рівень і посипте сумішшю солі та цукру, в співвідношенні 2 до 1. Повторіть це для всієї риби.

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Краще відмовтеся від використання оцту, лимонного соку, соєвого соусу чи спецій для риби. Ваша закуска вийде чудово посоленою, якщо вона буде нарізана тонко і замаринована тільки сіллю та цукром.

Якщо ви не плануєте споживати рибу одразу, то для зберігання в холодильнику змастіть її олією через 30 хвилин після посолу. Це запобігає висиханню та обвітрюванню, забезпечуючи ідеальний вигляд для подачі на стіл через день чи два.

Однак, не зберігайте червону рибу занадто довго, оскільки вона часто буває замороженою, і тривале зберігання може призвести до псування цього цінного і смачного продукту.

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