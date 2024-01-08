Як обрати якісну червону рибу: 3 корисні поради

Свіжа риба - це смачний і корисний продукт. Однак, щоб не купити зіпсовану чи фальсифіковану рибу, потрібно знати кілька секретів.

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Про це пише Радіотрек.

Яскравий помаранчевий колір

Справжня червона риба має ніжний рожевий відтінок. Якщо колір риби занадто яскравий, то, швидше за все, її пофарбували. Також пофарбовану рибу можна розпізнати за забарвленими жировими прошарками - вони повинні залишатися білими.

Занадто рівна поверхня зрізу

Якщо поверхня зрізу риби занадто рівна, то це може бути ознакою того, що в рибу був доданий желатин. Таким чином виробники намагаються приховати несвіжість продукту і надати йому цілісності.

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Різкий запах моря

Різкий запах моря може свідчити про те, що риба несвіжа. Такий запах може бути викликаний тим, що рибу вимочили в розчині йоду.

Риба у вакуумі

Протухлу рибу часто кладуть у вакуум, щоб приховати її неприємний запах. Тому якщо ви бачите рибу у вакуумі, то краще її не купувати.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам не купити зіпсований чи фальсифікований продукт:

Купуйте рибу в перевірених магазинах.

Уважно огляньте рибу перед покупкою.

Якщо ви не впевнені в свіжості риби, то попросіть продавця показати вам документи, що підтверджують її якість.

Нагадаємо, ми вже писали, як відрізнити справжню червону ікру від підробки.

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