Вишукана закуска з простих інгредієнтів: рецепт печінкового паштету з журавлиним желе

Оксамитовий паштет - ідеальна закуска для святкового столу чи домашнього застілля. Ця страва поєднує вишуканість ресторанної кухні та простоту приготування в домашніх умовах.

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І ви будете здивовані, наскільки легко зробити її самостійно та з невеликими витратами! Ви будете вражені смаком. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (на 15 порцій):

500 г курячої печінки

1 морква

1 цибулина

2 зубчики часнику

Сушений базилік та помідори - за смаком

70 мл білого сухого вина

100 мл вершків 20%

50 г вершкового масла

Сіль, мелений перець - за смаком

Для желе:

100 г журавлини

50 мл води

1 ст. л. цукру

2 г агар-агару

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Покрокова інструкція:

Промийте та наріжте печінку. Викладіть на пергамент, додайте нарізані овочі та спеції. Запікайте 20 хв при 180°C. Переміліть блендером з вершками та маслом до однорідності, додайте сіль і перець. Протріть через сито. Зваріть желе з журавлини, процідіть та додайте на паштет. Охолодіть у холодильнику та подавайте. Смачного!

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