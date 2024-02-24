Вишукана закуска з простих інгредієнтів: рецепт печінкового паштету з журавлиним желе
Оксамитовий паштет - ідеальна закуска для святкового столу чи домашнього застілля. Ця страва поєднує вишуканість ресторанної кухні та простоту приготування в домашніх умовах.
І ви будете здивовані, наскільки легко зробити її самостійно та з невеликими витратами! Ви будете вражені смаком. Про це пише Shuba.
Інгредієнти (на 15 порцій):
500 г курячої печінки
1 морква
1 цибулина
2 зубчики часнику
Сушений базилік та помідори - за смаком
70 мл білого сухого вина
100 мл вершків 20%
50 г вершкового масла
Сіль, мелений перець - за смаком
Для желе:
100 г журавлини
50 мл води
1 ст. л. цукру
2 г агар-агару
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Покрокова інструкція:
- Промийте та наріжте печінку. Викладіть на пергамент, додайте нарізані овочі та спеції. Запікайте 20 хв при 180°C.
- Переміліть блендером з вершками та маслом до однорідності, додайте сіль і перець. Протріть через сито.
- Зваріть желе з журавлини, процідіть та додайте на паштет.
- Охолодіть у холодильнику та подавайте. Смачного!
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